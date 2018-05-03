Сложная школьная программа помогает справиться с подростковыми кризисами

Многие родители убеждены, что подростка нужно нагружать дополнительными занятиями, кружками и секциями, чтобы у него не оставалось времени на плохие компании и опасные занятия. Однако исследование, опубликованное в издании American Journal of Health Economics, показало, не только внеклассная деятельность, но и школьная программа важна при формировании правильного подросткового поведения.

Об этом сообщил своим читателям журнал New York Times. Оказалось, что существует прямая связь между употреблением алкоголя, наркотиков и нарушением установленных правил и школьной нагрузкой старшеклассников. Чем меньше требований предъявляет школа, тем хуже поведение ее учеников. А завышенные академические требования помогают удержаться от девиантного поведения.

Исследователи Чжуан Хао (доктор экономических наук) и экономист Бенджамин Коуэн изучили нагрузку американских старшеклассников и стиль их поведения и выяснили, что увеличение нагрузки по математике и в области естественных наук сократило потребление подростками алкоголя без какого-либо компенсирующего увеличения курения марихуаны или сигарет. Каждый дополнительный школьный курс с серьезными требованиями уменьшал вероятность выпивки на 1,6%.

Однако с другой стороны, часть детей под влиянием нагрузки, с которой им с трудом удается справиться, бросают школу. А хорошие результаты исследования показывают те, кто доходит до выпускного класса. Впрочем, до 16 лет дети не могут без объяснения причин перестать ходить в школу, соответственно, тянуть программу им так или иначе приходится, а это значит, что времени на плохое поведение остается меньше.

Одна из версий, почему так происходит, заключается в том, что школы с серьезной нагрузкой требуют больше времени на домашние задания, и детям, которые находятся внутри системы, приходится их делать. (Хотя исследования говорят, что выполнение домашних заданий может отнимать время от сна или спорта).

По другой версии, у подростков просыпается чувство ответственности и они начинают понимать, что плохая успеваемость в школе может повлиять на дальнейшие перспективы и уровень их будущей заработной платы, поэтому они начинают больше работать и меньше пить и курить. Впрочем, по мнению журнала New York Times, в эту версию не особенно верят даже родители этих самых подростков.

Как бы то ни было, правы те родители, которые отдают своих подросших детей в «сильные» школы: сильная программа, знания, большие объемы информации, которую нужно запомнить и переработать, помогают детям удержаться на плаву.

В приведенном исследовании также сообщается, что привычки, которые появляются у молодых людей в молодости, остаются с ними на очень долгое время, поэтому полезно с юности закладывать основы хорошего и полезного поведения.

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