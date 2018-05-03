Московский зоопарк проведет специальную программу для детей ко Дню Победы

В День Победы в Московском зоопарке пройдет специальная программа для детей, посвященная миру и светлому будущему. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«К грядущему празднику — Дню Победы Московский зоопарк приготовил специальную программу, которая будет посвящена миру и светлому будущему и предназначена для самых юных посетителей. Главная цель праздничного мероприятия — привить детям любовь к миру, в котором мы живем, к его неповторимой природе, научить их беречь животных, относиться ответственно к окружающей среде», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с 12:00 гостей зоопарка ждет обширная образовательно-просветительская программа: тематические интерактивные экскурсии, посвященные птицам, насекомым, млекопитающим, рептилиям и амфибиям. В роли ведущих-лекторов выступят такие животные, как амурский тигр, дальневосточный леопард, божья коровка, пчелка и другие. Они не только расскажут детям о жизни обитателей зоопарка, но и сделают с ними памятные фотографии.

Также гости зоопарка смогут поучаствовать в ряде мастер-классов и интерактивных игр.