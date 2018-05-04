Беременная принцесса Монако отменила свадьбу

31-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги — внучка принцессы Монако, голливудской звезды Грейс Келли — в марте нынешнего года объявила о помолвке со своим возлюбленным, французским продюсером Дмитрием Рассамом . А на днях зарубежное издание HOLA! сообщило, что свадьба, назначенная на грядущее лето, отменяется. Точнее, переносится на определенный срок.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что принцесса Монако беременна. Как сообщают зарубежные СМИ, именно это послужило причиной отмены церемонии: знаменитая мама хочет сначала родить малыша, а уж потом официально оформить брак с отцом своего ребенка.

По информации прессы, Шарлотта Казираги снова станет мамой уже в августе. Напомним, 31-летняя принцесса уже воспитывает сына Рафаэля, от экс-возлюбленного, французского актера Гада Эльмалеха.

Для избранника принцессы ребенок также станет вторым: у мужчины есть шестилетняя дочь Дарья от русской модели Маши Новоселовой.

Фото: Instagram charlottexcasiraghi

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