Ещё
Беременная принцесса Монако отменила свадьбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная принцесса Монако отменила свадьбу 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
31-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги — внучка принцессы Монако, голливудской звезды Грейс Келли — в марте нынешнего года объявила о помолвке со своим возлюбленным, французским продюсером Дмитрием Рассамом. А на днях зарубежное издание HOLA! сообщило, что свадьба, назначенная на грядущее лето, отменяется. Точнее, переносится на определенный срок.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что принцесса Монако беременна. Как сообщают зарубежные СМИ, именно это послужило причиной отмены церемонии: знаменитая мама хочет сначала родить малыша, а уж потом официально оформить брак с отцом своего ребенка.
По информации прессы, Шарлотта Казираги снова станет мамой уже в августе. Напомним, 31-летняя принцесса уже воспитывает сына Рафаэля, от экс-возлюбленного, французского актера Гада Эльмалеха.
Для избранника принцессы ребенок также станет вторым: у мужчины есть шестилетняя дочь Дарья от русской модели Маши Новоселовой.
Фото: Instagram charlottexcasiraghi
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
3 причины, почему школьники получают низкие баллы на ЕГЭ и ОГЭ 5 ситуаций, когда вы имеете полное право сделать замечание чужому ребенку Можно ли как-то оправдать антипрививочников: мнение родителей из США и Канады
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами18
Гибель 23-летней модели попала на видео1
Женщина сделала себе соски в форме сердца11
Тимати проехал в метро и пожалел10
Простой тест покажет, насколько вы умны8
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение