3-летний малыш выпал из окна под Костромой

В Мантурово 3-летний малыш выпал из окна, узнал KOSTROMA.TODAY. ЧП произошло 2 мая.

По информации пресс-службы регионального УМВД, малыш остался один в комнате, забрался на подоконник и облокотился ручками на москитную сетку.

Сетка не выдержала, и ребенок упал с высоты 4-го этажа. Мальчика сразу же отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

Сотрудники ПДН поговорили с мамой малыша. Она рассказала, что открыла окно, чтобы проветрить комнату, а сама ушла заниматься домашними делами.

Это первый случай падения ребенка из окна в Костромской области в этом сезоне.