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3-летний малыш выпал из окна под Костромой
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3-летний малыш выпал из окна под Костромой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Мантурово 3-летний малыш выпал из окна, узнал KOSTROMA.TODAY. ЧП произошло 2 мая.
По информации пресс-службы регионального УМВД, малыш остался один в комнате, забрался на подоконник и облокотился ручками на москитную сетку.
Сетка не выдержала, и ребенок упал с высоты 4-го этажа. Мальчика сразу же отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.
Сотрудники ПДН поговорили с мамой малыша. Она рассказала, что открыла окно, чтобы проветрить комнату, а сама ушла заниматься домашними делами.
Это первый случай падения ребенка из окна в Костромской области в этом сезоне.
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