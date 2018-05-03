Родители отвлеклись всего на две минуты: как маленькая девочка утонула в реке Исток

Сегодня утром в коллективном саду «Авиатор» утонула полуторагодовалая девочка. Маша (имя изменено) захлебнулась в воде недалеко от садового участка своих родителей. Она ушла, когда её мама и бабушка ненадолго отвлеклись. Отец в это время был на работе.

— Ей было полтора года, понимаете? — с трудом выдавил из себя папа утонувшей девочки при виде журналистов. — Ничего уже не сделать. Её не вернуть. Уходите.

На этом общение корреспондента E1.RU с убитым горем отцом закончилось.

Семью, в которой произошла трагедия, многие местные садоводы отлично знают, она считается вполне благополучной: глава семейства в садовом товариществе числится управляющим.

Весть об исчезновении ребёнка моментально облетела всех соседей. Когда родители забили тревогу, все соседи бросились на поиски Маши. Сначала люди решили, что девочка забрела на чужой участок. Однако выяснилось, что ребёнок выбрал самый опасный путь — в сторону местной речушки. Маша утонула даже не в самой реке Исток, а в небольшом болотце рядом с ней.

Эти подробности рассказала пенсионерка Зоя Викторовна, чей участок находится неподалёку. Женщина вместе со всеми участвовала в поисках Маши. По её словам, девочку оставили без присмотра буквально на полторы-две минуты, но этого хватило, чтобы малышка ушла с участка и затерялась в сухой весенней траве. До речки идти было недалеко: она протекает в 50 метрах от садов.

— Девочка ушла. И повернула к речке, — махнула рукой в сторону реки Зоя Викторовна. — Там есть мосты. Она по одному мостику перешла, и там дальше есть болото. Из этого болота местный парень её и достал. Он искал Машу, шёл вдоль речки, но ребёнка не нашёл. А потом пошёл к болоту и притащил её оттуда, без обуви уже. Обувь так в воде и осталась. Мама её взяла на ручки, прижала к себе, а у неё вода пошла изо рта. Думали, ещё маленько и отойдёт. Отец взял, давай трясти. Говорил: «Маша, Маша, давай!»

Через некоторое время в сады приехали полицейские и спасатели МЧС . Самыми последними, по словам Зои Викторовны, приехали медики. Однако к тому времени спасать им было уже некого. А в момент, когда ребёнка достали из воды, искусственное дыхание не помогло (по словам соседей, никто толком не умел его делать).