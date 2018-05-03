Уфимец тумаком наказал мальчишку-грубияна

Жители уфимского микрорайона Инорс стали свидетелями грубости по отношению к ребенку. На одной из детских площадок мальчик на велосипеде едва не зацепил ребенка. В ответ на замечание отца малыша юный гонщик огрызнулся. Воспитательные меры от оскорбленного мужчины не заставили себя ждать. По словам очевидцев, взрослый отвесил хулигану оплеуху. Да такую, что мальчик расплакался, а из его носа показалась кровь. Прохожие не остались равнодушными к такому жестокому поведению и пожаловались в полицию.

— Сообщение поступило от прохожих и от мамы мальчика. Сейчас мы проводим проверку по этому факту, — рассказали в МВД республики.

По результатам проверки будет решено, грозит ли мужчине какая-либо ответственность за чрезмерную грубость.