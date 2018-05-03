«Если ребенок это ест»: Лариса Суркова рассказала, как бороться с вредной детской привычкой

40-летний психолог Лариса Суркова — многодетная мама, потому вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, ей хорошо знакомы. Она напомнила, что одной из проблем является то, что малыши часто «тянут в рот» содержимое из носа, но с этим успешно можно справиться, если установить причинно-следственную связь.

Микроблог популярного психолога Ларисы Сурковой в Инстаграме — место, где многие подписчики черпают интересные и полезные сведения о разных сферах жизни. Особенно женскую половину фолловеров знаменитости интересует информация о детях и их развитии. На днях знаменитость подняла вопрос, который актуален для многих родителей: «Если ребенок это ест. Даже не знаю, знакома ли вам эта тема? Мне — да! Есть вопросы которые ставят меня в тупик, но всерьез волнуют многих родителей. Поэтому давайте разбираться вместе. Даже если не совсем „красивая“ тема. „Ребенок берет в рот „козявки“. Что делать? Начать анализировать“.

Суркова указала на то, что если речь идет о малышах в возрасте до трех лет, то, по всей вероятности, это „разовая акция“ и беспокоиться не стоит, ведь ребенок изучает мир и пробует все на вкус, после чего это становится ему неинтересным. Что касается детей старшего возраста, то здесь не все так однозначно. Среди причин того, что ребенок так себя ведет, Лариса назвала следующие: дискомфорт в носу, скука и желание себя занять, эмоциональная нестабильность. В первых двух случаях необходимо увлажнять воздух и позаботиться о том, чтобы у ребенка при себе был носовой платок, а также обеспечить ему постоянную занятость. Если же речь идет о психологических проблемах, нервозности малыша — стоит задуматься о посещении психолога или невролога, могут помочь песочная терапия и терапевтические сказки. По словам Ларисы Сурковой, поедание „козявок“ может не значить ровным счетом ничего, дети попробовали их и затем забыли об этом. Она рассказала, как бороться с вредной детской привычкой — главное, не паниковать, если дело не в эмоциональной нестабильности малыша. Вот чего точно не стоит делать, так это ругать ребенка или позорить перед родственниками.

Подписчики благодарят психолога за полезные данные: „Ой, у моей дочки так было, слава Богу, прошло!“ „Да это много детей так делают, потом забывают“. „Мы даже ходили к неврологу с проблемой, помог“. „Спасибо за информацию, буду знать, вы меня прямо просветили“. „А мой сын никогда не ел „козявок“, к счастью, они ему неинтересны“. Лариса Суркова часто дает советы, как бороться с проблемами взрослых людей. А недавно она разоткровенничалась и поделилась информацией о том, как ей удалось помочь мужу справиться с депрессией.

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