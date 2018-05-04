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Было — стало: как на наших глазах старшая дочь Глюкозы Лида выросла и превратилась в красавицу и модницу — копию…
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Было — стало: как на наших глазах старшая дочь Глюкозы Лида выросла и превратилась в красавицу и модницу — копию… 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Со старых совместных селфи с мамой — Натальей Чистяковой-Ионовой — на нас глядит маленькая девочка, безумно похожая на свою маму в детстве. Смотри сама: вот это Глюкоза со своей мамой:
В прошлый день рождения неумолимо взрослеющая модница Лида предстала в мамином Instagram в look, не уступающем нарядам Глюкозы.
Хотя до превращения в юную барышню еще три-четыре года, в Лиде уже можно угадать черты и манеры будущей красотки.
Глюкоза старается уделять время обеим своим дочкам — и 11-летней Лиде, и 7-летней Вере, и видно, что девочки материнскую любовь делят мирно.
— писала недавно Глюкоза в Instagram. Пару лет назад певица раскрывала свои секреты воспитания дочек в одном из интервью — по словам Натальи, девочки мало смотрят телевизор, не имеют мобильных телефонов, зато много гуляют, общаются со сверстниками и растут на примере родителей. Интересно, получит ли Лида на грядущий день рождения от мамы мобильный телефон, чтобы опубликовать в соцсетях свое первое селфи?
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Фото:Instagram
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