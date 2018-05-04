Как влияют на личность ребёнка детские конкурсы красоты?

В середине апреля в Иркутске прошёл детский конкурс красоты. На нём выступали девочки до 17 лет. Самой маленькой его участницей была трёхлетняя Анечка (имя изменено. — Прим. ред), мама которой уверена, что это поможет её дочери «раскрыть свои таланты, научит актёрскому мастерству и умению вести себя на сцене».

— Подготовка к конкурсу — самое интересное и увлекательное времяпровождение, с детьми проводят занятия по вокалу, фотопозированию, дефиле, — говорит женщина. — А кроме того, это красивое мероприятие, которое развивает фантазию и коммуникативные навыки.

Однако далеко не все согласны с такой точкой зрения, и споры о том, нужны ли нашим детям такие соревнования, и к чему они могут привести, с новой силой «вспыхивают» практически после каждого подобного события.

Провокация нездоровой конкуренции?

Детские конкурсы красоты в Иркутске стали проводить в начале двухтысячных годов, и в первые годы это были очень помпезные мероприятия, под которые организаторы снимали популярные развлекательные клубы, и даже классические театры. За минувшие годы многие из них ушли в историю, а у тех, что ещё «живы», заметно поубавилось и поклонников, и тех, кто готов их спонсировать. Тем не менее, детские конкурсы красоты существуют, и, наверное, очень многие мамы задумываются о своём личном отношении к таким состязаниям. Вот и у меня подрастают две дочки, симпатичные и своеобразные девчонки-близняшки. Обе одинаково любят быть в центре внимание, как многие девочки обожают наряжаться, и вполне могли бы участвовать в конкурсе красоты. Но вот я однозначно против этого. Во-первых, они и так для меня самые красивые и талантливые, как и для любой мамы. Во-вторых, такое мероприятие может спровоцировать нездоровую конкуренцию между сестрами.

К примеру, на прошедшем конкурсе первое и второе место получили четырехлетние двойняшки Даша и Наташа (имена изменены. — Прим. ред.). Понятно, что жюри отдало 1-е место более артистичной и талантливой, но как это объяснить второму ребёнку из двойни? Для мамы её маленькие дочки, несомненно, одинаково красивы и любимы, но теперь у неё нет гарантии, что у серебряной призёрши не сложится мнение, что она вторая и в жизни. Что сестра-победительница превосходит её и дома, в семье, и мама любит одну чуть больше, а вторую — чуть меньше. Кстати, среди двойняшек итак присутствует момент борьбы за внимание родителей, и подобные мероприятия могут усугубить его ещё сильнее.

Татьяна Шалопина, школьный педагог-психолог ничего хорошего в детских конкурсах красоты не видит. Особенно, в тех, где участвуют совсем маленькие дети или школьники младших классов. Она утверждает, что это больше прихоть родителей, которые таким образом самореализуются через ребёнка, не учитывая его потребности и прививая ложные ценности. Татьяна говорит, что основным критерием счастья для юных конкурсантов становится положительная, высокая оценка их внешности, и от неё зависит уровень удовлетворенности жизнью, что уже не хорошо.

Соревнование не внешности, а талантов?

И всё же, если лично я твёрдо решила не втягивать своих дочерей в мероприятия с подиумом и коронами, это не значит, что они однозначно плохи и опасны. Нужно рассмотреть и другую сторону медали.

Сторонники таких праздников красоты и моды, уверяют, что в них нет того, о чём вторят психологи, и прививают они не ложные ценности, а, как раз, наоборот, развивают в девочках чувство вкуса, красоты, умение держать и показать себя, не стесняться.

Одна из защитниц детских конкурсов красоты — Елена Серебрякова, президент Ассоциации модельеров Иркутской области, организатор конкурсов «Ты Маленькая модель» и «Мисс маленькая принцесса». Она уверена, что главное здесь — грамотно организовать мероприятие, сделать так, чтобы во время туров дети смогли раскрыть свои таланты.

— Проблема плохих конкурсов кроется в организаторах, которые во главу угла ставят «кукольность», а не таланты детей, — отбивает «нападки» со стороны психологов Елена Серебрякова.

Кроме того, она проводит параллель между состязаниями юных мисс и спортом.

— Почему-то в этой сфере нет таких отчаянных противников участия детей в соревнованиях, никто не кричит, что там ломают их судьбы, что когда маленькие спортсмены не добиваются желанной победы, то получают травму на всю жизнь. Хотя там так же выступают, там так же есть места и награды, победители и проигравшие.

— Если же конкурс воспринимается как испытание возможностей ребёнка, презентация его талантов, а не просто внешних данных, тогда это нормально, но опять же, как это преподносится ребёнку? — комментирует это мнение кандидат психологических наук, практикующий психолог, гештальт-терапевт Анна Лужецкая. — А ведь детская психика очень уязвима, и звёздная болезнь поражает маленького человека быстрее, чем взрослого. И это такая же травма, как угнетение самооценки.

Комментарий

Директор школы моделей Sky Models Елена Агафонова

Я категорически против детских конкурсов красоты, хотя, казалось бы, как человек из мира моды, должна быть за подобные мероприятия. Но ведь каждый ребёнок всегда самый красивый для своей мамы, и пусть он таким и остаётся, зачем кому-то что-то доказывать. Участия детей в состязаниях, где главный критерий их внешность — это амбиции родителей, которые только травмируют ребёнка. К тому же, все конкурсы красоты — это довольно прибыльный бизнес. Детские соревнование не исключение. Для маленькой принцессы нужно купить шикарное платье, и не одно, и туфли, аксессуары. Если раньше на участницах можно было увидеть сделанный руками мамы костюм, то сегодня это пережиток прошлого. Наряды заказывают у именитых дизайнеров, которые обшивают их чуть ли ни драгоценными камнями. А поскольку у нас на детях экономить не принято, тем более, в условиях соревнования, многие родители ради сомнительного престижа отказывают себе абсолютно во всём.

Личное мнение

Наталья Федун, Иркутск

Когда моей дочери было лет восемь, я решила, что она должна участвовать в конкурсе красоты. И до момента подведения итогов всё было хорошо — ей нравилось выступать на сцене. Но при награждении, жюри никак её не отметило, и это стало для неё настоящим потрясением, она рыдала. Наверное, часа два, и мы никак не могли её успокоить. И с тех пор, она, которая любила выступать, быть в центре внимания, не стеснялась публики, потеряла веру в себя, стала постоянно прятаться за спины других. При этом дочь, действительно, талантлива — у неё идеальный музыкальный слух, она хорошо поёт, играет на гитаре. Но за прошедшие с тех пор 10 лет, я так и не смогла изменить эту ситуацию. Уверена, что я сама виновата в этом, подвергнув неокрепшую психику ребёнка жёсткому испытанию.

Кстати

Тем не менее, прецедент запрета конкурсов красоты для детей в России есть: он действует в Краснодарском крае.