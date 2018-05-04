5 ситуаций, когда вы имеете полное право сделать замечание чужому ребенку

Иногда поведение ребенка настолько возмутительно, что требует вмешательства со стороны. Что можете сделать вы? Конечно, лучше всего напрямую обратиться к родителям или опекунам малыша, поскольку именно они должны разрешить ситуацию. Но в отдельных случаях замечание стоит сделать именно ребенку.

Наш постоянный эксперт семейный психолог Алексей Иванович Голев рассказывает, когда вмешаться постороннему человеку не только можно, но и нужно. А также о том, как научиться делать замечания чужим детям правильно.

Нет поблизости родителей ребенка

Если родителей ребенка нет рядом, а ситуация требует немедленного вмешательства, тогда сделать замечание вполне уместно, чтобы предотвратить плачевный исход. Смело делайте замечание, если увидели, что ребенок выбегает на проезжую часть дороги или бьет другого малыша.

Родители игнорируют проблему

Случается, что родители находятся рядом, наблюдают происходящую картину (например, их ребенок отнимает игрушку у другого), но предпочитают не вмешиваться. Некоторые мамы и папы считают, что пятилетнего ребенка нельзя ни в чем ограничивать. Спорить о том, верное ли это решение, неуместно. А вот сделать замечание малышу, если он ведет себя отвратительно в обществе, вполне возможно.

Однако с просьбой принять меры сначала рекомендуется обратиться именно к родителям, которые ответственны за ребенка.

Есть риск получить финансовый вред

Уместно сделать замечание ребенку, если он по неосторожности или осознанно может нанести финансовый ущерб.

Например, малыш в магазине взял дорогую вещь, которую может разбить, пока его родители отвлеклись и не видят. В этой ситуации конфликта не возникнет, ведь таким образом оказывается помощь именно родителям, которым пришлось бы оплатить испорченную вещь.

Бывают и другие ситуации, в которых ребенок, осознанно или нет, может испортить вашу личную вещь — например, он схватил ваш телефон. В этом случае следует забрать у малыша свою вещь и сделать ему замечание в уважительной форме:

Мне неприятно, когда без спроса берут мои вещи. Верни мне, пожалуйста, мой телефон.

Есть угроза безопасности

Необходимо вмешиваться в конфликт, если существует риск получения травмы.

Например, если на детской площадке началась драка, а родители зачинщика увлечены другими делами.

Иногда уместно сделать замечание ребенку, который в процессе игры может нанести вред себе или окружающим. Маленькие дети не отдают себе отчета в том, что представляет опасность, а что — нет. И здесь, безусловно, должны реагировать родители. Однако если они в это время заняты, например оживленно говорят по телефону, то нет времени вести беседы о правильности воспитания детей, нужно незамедлительно реагировать.

Невоспитанное поведение в общественном месте

Иногда мы можем наблюдать, как в общественном транспорте (не важно, автобус это, поезд или самолет) поведение детей выходит за рамки дозволенного. Уместно ли в таких случаях делать замечания ребенку?

Представим ситуацию, когда в длительной поездке в автобусе ребенок постоянно пинает ваше кресло ногами, а родители не проявляют никакой реакции и словно не замечают такого поведения.

В этом случае сделать замечание можно, но важно соблюдать границы, не грубить, не переходить на крик и не прибегать к физическому контакту, например резко отдергивать ногу ребенка.

Если на вашу просьбу реакции не последует, необходимо обратиться к родителям с просьбой разъяснить малышу, как необходимо вести себя в транспорте.

Границы поведения есть у всех, и у ребенка в том числе. Каковы эти границы? Это зависит только от его родителей.

Как правильно делать замечания чужим детям

Ни в коем случае нельзя кричать на детей и говорить им, что они должны делать, а что — нет.

Объясните ребенку, почему вы к нему обращаетесь, спокойным, но уверенным голосом.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!