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Актриса Светлана Иванова родила в Израиле
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Актриса Светлана Иванова родила в Израиле 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: Дни.ру
Светлану Иванову поздравляют с рождением второго ребенка. Артистка сама намекнула на прибавление в семействе.
Поводом для поздравлений стала свежая публикация, которую Светлана Иванова сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная актриса выложила фотографию, на которой запечатлела себя лежащей в постели. Важна подпись к этому посту. «Дети спят, мать в счастье 😝» — сообщила Иванова. А ведь до недавнего времени Светлана воспитывала только дочь.
Многочисленные поклонники сделали вывод, что артистка родила второго ребенка. «Урааа! 😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «От всей души поздравляю 🐣🙌👼», «Поздравляю Вас) сил и спокойных ночей)», «Света! Поздравляю!😍😍😍 Счастье!)», «В этот раз, наверное, уже без намеков и шуток😁 Тихонечко поздравляю! Здоровья вам и малышу!», «Сил Вам, любви материнской, самой искренней и прекрасной, и Седьмого Неба вашей семье!» — рассыпались в поздравлениях подписчики.
Последнее время Светлана Иванова не посещает светские мероприятия и не дает интервью, а последние месяцы и вовсе проводит в Израиле. Говорят, актриса ушла в тень, потому что ждет второго ребенка. Отцом малыша, по утверждению некоторых СМИ, является 56-летний режиссер Джаник Файзиев.
Светлана и Джаник вместе уже более пяти лет. Долгое время влюбленные скрывали отношения, ведь режиссер был женат на актрисе Лине Эспли. От этого брака у Файзиева есть сын и дочь. И, кстати, до сих пор нет документальных подтверждений того, что супруги официально развелись.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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