Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова стала мамой во второй раз

Актриса театра «Современник» Светлана Иванова , известная широкому зрителю по роли в сериалах «Тест на беременность», «Как я стал русским», «Челночницы», судя по записям в ее Instagram, родила ребенка. О том, что в ее семье случилось пополнение, звезда сама намекнула поклонникам. Светлана разместила на странице в Instagram пост, подписав его следующим образом:

Дети спят, мать в счастье. 😝

Учитывая, что ранее у Светланы был только один ребенок, поклонники тут же решили, что актриса вновь стала мамой и начали поздравлять ее с этим замечательным событием. «От всей души поздравляю 🐣🙌🌞👼», «Поздравляю вас. Сил и спокойных ночей», «Света! Поздравляю!😍😍😍 Счастье!», «Поздравляю! Сил и терпения родителям», «С прибытием в вашу семью новой вселенной!», — можно прочесть в комментариях.

Отцом второго ребенка Светланы, вероятно, является режиссер Джаник Файзиев . Он и Светлана Иванова встречаются уже более пяти лет. Долгое время пара скрывала отношения из-за брака режиссера на актрисе Лине Эспли. От нее, кстати, у мужчины растут сын и дочь.

У Светланы Ивановой уже есть дочь Полина, которая родилась в 2012 году. Официально об отце ребенка ничего не известно, но поклонники предполагают, что папой девочки является Джаник Файзиев.

Фото: Instagram / @artistkaivanova