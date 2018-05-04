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Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова стала мамой во второй раз
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Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова стала мамой во второй раз 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актриса театра «Современник» Светлана Иванова, известная широкому зрителю по роли в сериалах «Тест на беременность», «Как я стал русским», «Челночницы», судя по записям в ее Instagram, родила ребенка. О том, что в ее семье случилось пополнение, звезда сама намекнула поклонникам. Светлана разместила на странице в Instagram пост, подписав его следующим образом:
Дети спят, мать в счастье. 😝
Учитывая, что ранее у Светланы был только один ребенок, поклонники тут же решили, что актриса вновь стала мамой и начали поздравлять ее с этим замечательным событием. «От всей души поздравляю 🐣🙌🌞👼», «Поздравляю вас. Сил и спокойных ночей», «Света! Поздравляю!😍😍😍 Счастье!», «Поздравляю! Сил и терпения родителям», «С прибытием в вашу семью новой вселенной!», — можно прочесть в комментариях.
Отцом второго ребенка Светланы, вероятно, является режиссер Джаник Файзиев. Он и Светлана Иванова встречаются уже более пяти лет. Долгое время пара скрывала отношения из-за брака режиссера на актрисе Лине Эспли. От нее, кстати, у мужчины растут сын и дочь.
У Светланы Ивановой уже есть дочь Полина, которая родилась в 2012 году. Официально об отце ребенка ничего не известно, но поклонники предполагают, что папой девочки является Джаник Файзиев.
Фото: Instagram / @artistkaivanova
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