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В Челябинске подрастает поколение экозащитников
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В Челябинске подрастает поколение экозащитников 

Хорошие новости 27 минут назад
Фото: Хорошие новости
Влад Светлаков учится по программе «ПроЭнергию» и, как и другие ученики 3б класса школы №76, мечтает вносить собственный вклад в заботу об окружающем мире. Мальчик увлеченно выполняет «экологичные» домашние задания, участвует в играх, проектах и конкурсах, а дома приучает к экономии родителей.
— Он следит, чтобы мы обязательно выключали свет, вынимали зарядные устройства из розетки, не лили воду понапрасну, — рассказывает мама Влада Татьяна Светлакова. — Как и все мальчишки, мой сын любит играть в войнушку, а автоматы делает из ненужных коробок. Так что дома теперь целая батарея из экологичного вторсырья! А еще кардинальным образом преобразился бабулин сад, в котором стали жить звери из пластиковых бутылок. Я надеюсь, что такие занятия продолжатся и в следующем году, ведь они развивают творческие способности, но главное помогают взращивать в детях ответственность, порядочность, а для нас, родителей, это самое важное.
Напомним, что сегодня программа реализуется в Челябинской области, работает она также в ряде школ Тюменской и Ульяновской областей.
Если вы хотите, чтобы Ваши дети также стали участниками проекта, присоединяйтесь к группе «ПроЭнергию» в ВК, оставляйте заявку администраторам группы (раздел «Контакты», форма заявки — свободная), и они обязательно с вами свяжутся.
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