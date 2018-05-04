В Челябинске подрастает поколение экозащитников

Влад Светлаков учится по программе «ПроЭнергию» и, как и другие ученики 3б класса школы №76, мечтает вносить собственный вклад в заботу об окружающем мире. Мальчик увлеченно выполняет «экологичные» домашние задания, участвует в играх, проектах и конкурсах, а дома приучает к экономии родителей.

— Он следит, чтобы мы обязательно выключали свет, вынимали зарядные устройства из розетки, не лили воду понапрасну, — рассказывает мама Влада Татьяна Светлакова. — Как и все мальчишки, мой сын любит играть в войнушку, а автоматы делает из ненужных коробок. Так что дома теперь целая батарея из экологичного вторсырья! А еще кардинальным образом преобразился бабулин сад, в котором стали жить звери из пластиковых бутылок. Я надеюсь, что такие занятия продолжатся и в следующем году, ведь они развивают творческие способности, но главное помогают взращивать в детях ответственность, порядочность, а для нас, родителей, это самое важное.

Напомним, что сегодня программа реализуется в Челябинской области, работает она также в ряде школ Тюменской и Ульяновской областей.

Если вы хотите, чтобы Ваши дети также стали участниками проекта, присоединяйтесь к группе «ПроЭнергию» в ВК, оставляйте заявку администраторам группы (раздел «Контакты», форма заявки — свободная), и они обязательно с вами свяжутся.