«С моей дочери силой снимали трусы!» В Невьянске родители жалуются на издевательства в детском саду

Мария Прохорова (имя и фамилия изменены — прим.ред.) обратилась в прокуратуру и полицию Невьянского городского округа с заявлением о том, что над ее дочерью, когда той было пять лет, в детском саду издевались одногруппники. По словам женщины, во время тихого часа, когда в спальне отсутствовал воспитатель, мальчики якобы набрасывались на ее ребенка.

«Они набрасывались по четверо человек по очереди на всех девочек, держали их силой и снимали трусы. Что могло быть дальше, мне страшно подумать. В спальне никого не было. Никто к ним на помощь не пришел. Изначально я хотела, чтобы просто уволили воспитателя. Но они все отрицают и отнекиваются. А воспитатель продолжает бродить по детскому саду в рабочее время, за детьми также плохо следит. После нашей ситуации у нее один ребенок нос сломал на площадке. Мне еще младшего сына в этот детский сад вести», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» Мария Прохорова.

Инцидент произошел еще два года назад. О случившемся ребенок сразу рассказал родным. Тогда же бабушка девочки сообщила об истории, произошедшей во время тихого часа, воспитателю, но педагог проигнорировала просьбу пожилой женщины разобраться в ситуации. О случившемся в семье решили забыть, но полгода назад в родительском чате о подобном инциденте написали родители других малышей. Тогда родители девочки вновь обратились уже к руководству детсада с просьбой разобраться в ситуации.

Заведующая филиалом «Детского сада» в селе Аятское Юлия Минеева пригласила на индивидуальную встречу возмущенных родителей и пояснила: «Я, как руководитель, не опровергаю эту ситуацию, вероятность этой ситуации может быть, но как у руководителя, у меня нет никаких фактов, чтобы доказать, что это действительно было достоверно» (видеозапись встречи имеется в распоряжении редакции, прим.ред).

После встречи из детского сада, по словам Марии, ей позвонили и сообщили, что у них готов официальный ответ по ситуации и она может его забрать. Когда мама ребенка пришла за этой бумагой, руководитель садика якобы отказалась отдавать письменный ответ, аргументировав это тем, что там нет подписи.

По словам Марии Прохоровой, после ее жалобы сотрудники детсада начали настоящую травлю, поэтому каждый свой поход женщина записывала на видео. Она предоставила редакции «ФедераПресс» весь видеоматериал, в том числе и тот, на котором заведующая отказывается отдать ей официальный ответ, а также вызывает полицию. Несколько часов женщина с грудным ребенком на руках, по ее словам, была заперта в кабинете, пока не приехали правоохранительные органы . О том, что ее незаконно удерживали работники дошкольного учреждения, мама девочки написала заявление в полицию. Тогда же начались нападки на ее ребенка.

По словам Марии Прохоровой, сын воспитательницы, который ходит в это же детсад (и который участвовал в истории в спальне), начал бить девочку, а однажды якобы так пнул ее, что той было больно ходить в туалет. После этого женщина водила дочь к врачу.

Еще одна история повергла молодую маму в шоковое состояние: когда она пришла пораньше забрать свою дочь из детского сада, то нашла своего ребенка в кабинете заведующей. Сотрудники детсада и инспектор по делам несовершеннолетних проводили, как они сказали маме, «опрос» (по законодательству РФ, опрос несовершеннолетних не может проводиться без согласия родителей, — прим.ред.). О том, какие вопросы были заданы ребенку и какие ответы дала девочка, маме администрация сада отказалась отвечать. Позже девочка рассказала маме, что ее якобы заставляли говорить на диктофон, что ее мама пьет и курит.

«Сотрудник ПДН без моего ведома опрашивала моего ребенка, хватала ее за волосы и заставляла, чтоб она на диктофон говорила вещи, которые им нужно. После этого они все (4 взрослые женщины) оставили наедине с моим ребенком бывшего воспитателя и та ее таскала за уши и надавала ей пощечин. Мой ребенок разве будет такое сочинять? Она сначала боялась мне это все рассказывать, потому что они угрожали, а потом как давай все рассказывать. И я поехала везде заявления написала», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» Мария Прохорова.

Сама женщина успела снять только последние моменты незаконного «опроса». По странному стечению обстоятельств, когда проходил опрос, камеры в коридорах детского сада оказались выключены.

Сейчас Мария Прохорова ждет ответов на свои заявления от управления образования Невьянского городского округа, уполномоченного по правам ребенка Свердловской области и других ведомств. Женщина надеется, что справедливость победит и воспитателя уволят. Несмотря на просьбы молодой мамы, педагога не отстранили от работы даже на время проверок.

В администрации Невьянского городского округа корреспонденту «ФедераПресс» объяснили, что пока никаких кадровых решений в детском саду не будет.

«Везде проводится проверка, до окончания которой комментарии преждевременны. Исходя уже из результатов проверки всеми субъектами будем делать какой-то вывод. Оснований устранить воспитателя на данный момент пока нет. Если это подтвердится, то компетентные органы примут соответствующие меры», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» и.о. главы Невьянского городского округа Станислав Делидов.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области оперативно прокомментировать ситуацию «ФедералПресс» не смогли, сославшись на то, что расследование дела еще не закончено. Однако, мама уже получила официальный ответ из надзорного ведомства, в котором указано, что материалы передали в местный МВД для проведения необходимых экспертиз, а управлению образования предписано устранить нарушения, «связанные с неприятием своевременных мер должностными лицами МБОУ СОШ с. Аятское по направлению информации о причинении телесных повреждений в органы полиции».

Пока материал готовился к публикации расследование дела передали в Следственный комитет . Решение должно появиться в ближайшее время. Редакция «ФедералПресс» будет следить за развитием этой истории.

Фото: предоставила героиня материала.