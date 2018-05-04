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За неделю в Казани родились Мира, Айдам, Диас, Юстина, Эра и Тамерлан
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За неделю в Казани родились Мира, Айдам, Диас, Юстина, Эра и Тамерлан 

АиФ Казань 54 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Мира, Айдам, Диас, Роза, Юстина, Эльвана, Эра, Альвина, Хамзат и Тамерлан стали самыми редкими именами, которые дали казанцы детям, родившимся на минувшей неделе, сообщает мэрия Казани.
Среди самых популярных детских имен — Амир, Карим, Амина, Ясмина, София, Данил и Роман. На минувшей неделе, с 26 апреля по 2 мая, в столице Татарстана родилось 196 детей –98 мальчиков и столько же девочек.
Самой юной маме — 19 лет, самой зрелой — 47 лет. Самому молодому отцу этой недели 20 лет, самому зрелому — 49 лет. На минувшей неделе в городе официально вступили в брак 208 пар. Самым молодым невесте и жениху по 19 лет. Самому взрослому жениху 58 лет, невесте — 69 лет.
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