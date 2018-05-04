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В апреле на Ямале родились Гектор, Борислав и Сладислава
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В апреле на Ямале родились Гектор, Борислав и Сладислава 

Красный Север 44 минуты назад
Фото: Красный Север
592 малыша родились на Ямале в апреле. Это 309 мальчиков и 283 девочки.
Больше всего детей родилось в самых густонаселенных городах автономии — Ноябрьске и Новом Уренгое — 119 и 116 новорожденных соответственно. В окружной столице на свет появились 84 маленьких салехардца, а вот меньше всего малышей родилось за месяц в Красноселькупском районе — шесть, сообщает окружное управление ЗАГС.
Некоторые ямальские родители выбрали для детей редкие и даже очень редкие имена. К примеру, в апреле в округе родились Борислав, Гектор, Кузьма, Анфиса, Радмила и Сладислава
А имена-фавориты месяц от месяца практически не меняются, чаще всего мальчиков называют Артемами, Александрами и Михаилами. Популярные имена девочек — Дарья, Виктория и София.
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