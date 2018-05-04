Светлана Зейналова сводила особенную дочь в салон красоты

40-летняя телеведущая Светлана Зейналова , известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», уже скоро станет мамой во второй раз. Однако, ожидание малыша не мешает ей заботиться о пока единственной дочери Александре. Девочка имеет особенности в развитии и страдает от аутизма, но, благодаря маме, живет обычной жизнью. Светлана уделяет дочери много внимания, серьезно занимается ее развитием. Мама даже периодически водит Александру в салоны красоты.

Девочки такими рождаются. Желание быть красивой в нас неистребимо! Мы пришли в салон красоты стричь челку, а в результате навели полную красоту! 😂😂

— поделилась в Instagram Светлана Зейналова.

Она показала, как ее дочке захотелось самостоятельно накраситься. А персонал салона позволил ей это сделать.

«Санька-красотка!😂😘», «Насмешила Сашка», «Милота какая», «Такая куколка 😍😊», — умилились подписчики Светланы. Они заметили, что у телеведущей растет прелестная дочь.

Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», и в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце . Ребенок должен родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы — Дмитрий.

Пока телеведущая воспитывает дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии, но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. А вскоре, вероятно, начнет воспитывать и собственного ребенка от Светланы. Отцом Александры является бывший программный директор Радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.

_ Фото: Instagram / @svetlanazey_