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Наталья Водянова рассказала, как необычно ее сын отметил 4-летие
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Наталья Водянова рассказала, как необычно ее сын отметил 4-летие 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Среднему сыну супремодели Натальи Водяновой 2 мая исполнилось 4 года. Однако, отметить праздник семья решила днем позже, когда Наталья вернулась домой из рабочей поездки. День рождения для Максима получился необычным. Мама и папа позволили ему самостоятельно выбрать гостей и даже одежду для праздника. А Наталья, тем временем, в очередной раз поняла, как же быстро растут дети.
Мама вернулась и сегодня Максим праздновал свой 4 день варенья. 👶🏼❤🎂 Он сам выбирал гостей на праздник и свой праздничный наряд. 😂 Ему исполнилось 4! Ой, то ли еще будет!
— рассказала Наталья Водянова в Instagram.
В результате, мальчик выбрал пиджак, рубашку, красные брюки и синие кроссовки. А часть дня мама и Максим провели в парке, бегая за кроликами. По видео, которые Наталья опубликовала в Stories, подписчики заметили, что мальчик до сих пор ходит с соской. Они посоветовали Наталье отучать ребенка от данной привычки. Наталья же ответила, что как раз планирует это сделать:
Сегодня пообещал отправить по почте королю кроликов (такая во Франции традиция).
Напомним, всего Наталья Водянова воспитывает пятерых детей — 16-летнего Лукаса, 12-летнюю Неву, десятилетнего Виктора, рожденных в браке с британским аристократом Джастином Портманом, а также 4-летнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно. Самого младшего члена семьи модель начала показывать в Instagram совсем недавно. Раньше она предпочитала скрывать Романа от посторонних глаз. Заметим, что семья занимает очень важное место в жизни Натальи Водяновой. Дети, особенно старший Лукас, часто помогают маме в благотворительных акциях.
Фото: Instagram / @natasupernova
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