Наталья Водянова рассказала, как необычно ее сын отметил 4-летие

Среднему сыну супремодели Натальи Водяновой 2 мая исполнилось 4 года. Однако, отметить праздник семья решила днем позже, когда Наталья вернулась домой из рабочей поездки. День рождения для Максима получился необычным. Мама и папа позволили ему самостоятельно выбрать гостей и даже одежду для праздника. А Наталья, тем временем, в очередной раз поняла, как же быстро растут дети.

Мама вернулась и сегодня Максим праздновал свой 4 день варенья. 👶🏼❤🎂 Он сам выбирал гостей на праздник и свой праздничный наряд. 😂 Ему исполнилось 4! Ой, то ли еще будет!

— рассказала Наталья Водянова в Instagram.

В результате, мальчик выбрал пиджак, рубашку, красные брюки и синие кроссовки. А часть дня мама и Максим провели в парке, бегая за кроликами. По видео, которые Наталья опубликовала в Stories, подписчики заметили, что мальчик до сих пор ходит с соской. Они посоветовали Наталье отучать ребенка от данной привычки. Наталья же ответила, что как раз планирует это сделать:

Сегодня пообещал отправить по почте королю кроликов (такая во Франции традиция).

Напомним, всего Наталья Водянова воспитывает пятерых детей — 16-летнего Лукаса, 12-летнюю Неву, десятилетнего Виктора, рожденных в браке с британским аристократом Джастином Портманом , а также 4-летнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно . Самого младшего члена семьи модель начала показывать в Instagram совсем недавно. Раньше она предпочитала скрывать Романа от посторонних глаз. Заметим, что семья занимает очень важное место в жизни Натальи Водяновой. Дети, особенно старший Лукас, часто помогают маме в благотворительных акциях.

Фото: Instagram / @natasupernova