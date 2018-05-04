Любопытство — отличный двигатель успеваемости

Любопытные дети лучше схватывают математику и чтение, обнаружили американские исследователи из Мичиганского университета.

Исследование, опубликованное в журнале Pediatric Research, стало первым, связывающим любопытство и ранние успехи в учебе у маленьких детей. Ученые воспользовались данными из долгосрочного исследования, проведенного американским Минобразом, в котором 6200 детей, рожденных в 2001 году, наблюдали в течение семи лет. Состояние, здоровье и психоэмоциональные свойства участников оценивали в возрасте 9 месяцев, 2 лет, а затем в детском саду; в 2006—2007 гг.одах ученые оценили навыки чтения и счета. Оказалось, что любопытство настолько же эффективный двигатель учебы, как навык концентрировать внимание.

«Мы предполагаем, что даже если ребенку недостает навыка концентрации, высокое любопытство может помочь ему добиться успехов в чтении и счете, — говорит ведущий исследователь Прачи Шах. — Это очень важно учитывать учителям».

Кроме прочего, ученые обнаружили, что для детей из бедных семей любопытство еще более важно, чем для отпрысков зажиточных родителей.

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