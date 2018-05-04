Найденная в центре Воронежа 2-летняя малышка ждала маму рядом с домом 

Девочка не терялась, как подумали прохожие. Мать найденной на улице Коммунаров 4 мая малышки нашли сразу же после появления полиции. Как оказалось, 2-летняя девочка не терялась, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Она ждала у калитки своего дома маму, которая собирала на прогулку младшего ребёнка. В это время на неё и обратили внимание прохожие, которые тут же увели малышку от дома и позвонили в полицию. События происходили рядом с Воронежским хореографическим училищем, неподалеку от которого находятся частные дома. Оттуда, прямо от калитки её дома, и забрали девочку. Недоразумение разрешилось довольно быстро, в течение получаса. — Сейчас с мамой разговаривают сотрудники полиции. Семья благополучная, на учёте не состоит. Никто в этой ситуации не пострадал, — рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.