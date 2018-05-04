Козловский отказался от подарков на День рождения

Известный актер Данила Козловский , отмечающий 33-й День рождения, попросил поклонников вместо подарков переводить деньги в благотворительный фонд, чтобы помочь детям.

"Один я не могу изменить мир, но я могу изменить мир одного человека. Каждый из нас может", — сказал актер и отметил, что он верит в эту мысль. Ровно год назад, совместными усилиями поклонники Козловского смогли собрать большую сумму, чтобы пожертвовать ее в фонд «БЭЛЛА-дети бабочки». Актер признался, что этот подарок стал для него самым ценным и он его никогда не забудет.

"Это значит, что Вы помогли детям, облегчив их боль, дав им возможность почувствовать себя детьми", — рассказал актер и попросил в этом году всех желающих повторить хороший поступок, совместными усилиями собрать деньги на лечение детей, которым приходится очень тяжело. «Спасибо Вам за Ваше сердце и доброту!» — обратился к своим фанатам Козловский.