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Козловский отказался от подарков на День рождения
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Козловский отказался от подарков на День рождения 

Russianshowbiz.info 54 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный актер Данила Козловский, отмечающий 33-й День рождения, попросил поклонников вместо подарков переводить деньги в благотворительный фонд, чтобы помочь детям.
"Один я не могу изменить мир, но я могу изменить мир одного человека. Каждый из нас может", — сказал актер и отметил, что он верит в эту мысль. Ровно год назад, совместными усилиями поклонники Козловского смогли собрать большую сумму, чтобы пожертвовать ее в фонд «БЭЛЛА-дети бабочки». Актер признался, что этот подарок стал для него самым ценным и он его никогда не забудет.
"Это значит, что Вы помогли детям, облегчив их боль, дав им возможность почувствовать себя детьми", — рассказал актер и попросил в этом году всех желающих повторить хороший поступок, совместными усилиями собрать деньги на лечение детей, которым приходится очень тяжело. «Спасибо Вам за Ваше сердце и доброту!» — обратился к своим фанатам Козловский.
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