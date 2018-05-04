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Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
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Лайфаки, которые усмирят детей-непосед 

Рамблер 4 мая 2018
Даже самые любящие родители время от времени устают от выходок обожаемых чад. Чтобы общаться, заботиться и обучать малышей было проще, возьмите на вооружение лайфхаки, придуманные другими родителями. Эти простые советы существенно облегчат жизнь и молодых, и уже опытных мам и пап.
1. Обустройте в квартире игровую зону. Наклейте на пол яркую клейкую ленту, скажите малышам, что за ней заканчивается «волшебная зона» и предложите не переходить границу. Они наверняка включатся в игру.
2. Используйте пакеты с zip-замком, когда путешествуете с ребёнком. Положите в каждый пакет комплект одежды на один день и избавьте себя и отпрыска от сложностей в выборе нарядов.
3. Установите насадку на кран в ванной комнате, чтобы удлинить рычаг для открывания воды. Теперь вам не понадобится бежать к малышу всякий раз, когда он решит вымыть руки.
4. Снабдите ребёнка браслетом с вашим номером телефона. Если малыш потеряется, то вас легко найдут, даже если дочь или сын не знают номер наизусть.
5. Превратите уборку комнаты в забаву. Для этого используйте небольшие мелочи и выдавайте их в качестве призов.
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