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В медиацентре на Братиславской покажут спектакль «Пеппи»
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В медиацентре на Братиславской покажут спектакль «Пеппи» 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В воскресенье, 6 мая, любители театрального искусства из района Марьино вновь встретятся с труппой детского театра «Дети Райка» — юные актеры представят спектакль «Пеппи» на сцене медиацентра на Братиславской.
— «Пепи» — это история о ребенке, который живет внутри каждого из нас, о легкости и непосредственности, — отметили в администрации учреждения культуры.
Спектакль начнется в 18.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Регистрация на бесплатный просмотр https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/715702/. (то)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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