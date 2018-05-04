В медиацентре на Братиславской покажут спектакль «Пеппи»

В воскресенье, 6 мая, любители театрального искусства из района Марьино вновь встретятся с труппой детского театра «Дети Райка» — юные актеры представят спектакль «Пеппи» на сцене медиацентра на Братиславской.

— «Пепи» — это история о ребенке, который живет внутри каждого из нас, о легкости и непосредственности, — отметили в администрации учреждения культуры.

Спектакль начнется в 18.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Регистрация на бесплатный просмотр https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/715702/. (то)