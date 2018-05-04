Почему мужчина должен присутствовать при рождении ребенка

Роды женщины, во время которых присутствует ее муж, называются партнерскими. В России и странах СНГ это относительно новое явление; за рубежом — уже давно обычная практика. Многие несведущие в этом вопросе граждане считают, что мужчине быть свидетелем рождения его ребенка вредно. Главным аргументом приверженцев этой теории является «хрупкая» мужская психика.

Противники метода

Одни противники партнерских родов считают, что для мужчины зрелище страдающей жены является слишком большим стрессом, который впоследствии отражается на половом влечении к супруге. Другие полагают, что муж роженицы только мешает врачам, отвлекает их и является дополнительным фактором риска (некоторые мужчины теряют сознание в самый не подходящий для этого момент).

Почему мужу стоит присутствовать на родах жены, или Группа поддержки

Самое главное, что мужчина может сделать на родах любимой женщины, — это оказать ей моральную поддержку. Для роженицы это огромное подспорье, которое дает возможность легче справиться со страхом и болью. Эта поддержка укрепляет отношения, поскольку женщина ощущает, что в такой сложный момент жизни она не одна, не брошена «на произвол судьбы», а опекаема любящим человеком.

Еще один важный момент в партнерских родах — возможность женщины чувствовать себя как бы в кругу семьи. Когда роженица остается только в окружении врачей и белых больничных стен, это еще сильнее повышает уровень тревоги, и без того зашкаливающий во время схваток. Когда же рядом находится близкий человек, она переносит все тяготы деторождения гораздо спокойнее и даже легче.

Чувство отцовства

Третий немаловажный момент в партнерских родах — ощущения самого будущего отца. Мужчины, не присутствовавшие при рождении своих детей, как правило, начинают ощущать с ними связь гораздо позднее, когда ребенок начинает проявлять признаки сознательности и с ним уже можно о чем-то поговорить.

В первые месяцы некоторые отцы даже на руки боятся брать новорожденного, представляя его себе какой-то «хрупкой игрушкой», которую легко сломать. Отцовский инстинкт у таких мужчин долгое время дремлет, хоть сами они в этом и не признаются, боясь обидеть жен или показаться какими-то извергами. Но женщины всегда чувствуют отчуждение между отцом и ребенком, которое иногда возникает в таких ситуациях.

Хуже всего то, что папы нередко перекладывают все обязанности по уходу за младенцем на плечи своих измученных родами жен. Мужчины, не ощущающие родства с малышом, могут сильно тяготиться своими обязанностями. Позднее, когда ребенок подрастает и начинает проявлять детскую смекалку и радовать родителей своими первыми успехами, отец может почувствовать гордость за своего малыша и постепенно проникнуться к нему отцовской любовью.

При партнерских родах мужчина сразу погружается в процесс. Он видит страдания матери, в каком-то смысле и сам переживает их. Быть в такой ситуации как бы сторонним наблюдателем не получается. Иногда малыш вообще первым видит папу, а не маму. Все это дает мужчине очень ценное чувство сопричастности к рождению ребенка.

У отцов, принимающих участие в партнерских родах, практически сразу же устанавливается глубинная эмоциональная связь с младенцем. Мужчина на эмоциональном и интеллектуальном уровне ощущает то самое, драгоценное чувство отцовства. У женщины подобный механизм запускает матушка-природа: благодаря мощному гормональному всплеску новоиспеченная мать забывает муки рождения и начинает ощущать бесконечное счастье от факта наличия у нее ребенка.

Эмоциональная связь

И последний аргумент в пользу партнерских родов: поддержка мужа во время родов всегда вызывает у жены глубокое чувство благодарности. Мужчина же испытывает признательность за то, что любимая женщина перенесла такие мучения, рожая зачатого от него ребенка. Это укрепляет брак, еще сильнее связывая пару. Как показывает статистика, 97% мужчин, присутствовавших на первых родах жены, принимают участие и во всех последующих партнерских родах.

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