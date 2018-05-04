Эту беременную женщину начали активно обсуждать в Интернете. А все из-за одного снимка…

Сиа Купер — популярный фитнес-тренер. А еще она совсем скоро станет мамой! Совместимы ли эти понятия? Сиа на своем примере показывает, что да! В последнее время Купер стала активно разрабатывать программы тренировок и питания для молодых и будущих мам.

Женщина признает, что выносить ребенка — это очень трудно, но это еще не повод лежать целый день на диване и уминать за обе щеки. Она не понимает мамочек, которые во время беременности ленятся, а потом жалуются на обвисшый живот, растяжки и лишний вес. Недавно Сиа опубликовала свое фото на 8 месяце беременности. И под ним появились как положительные, так и отрицательные отзывы.

Будущая мама написала, что в честь 31 недели беременности она позволила себе съесть любимое феттучини альфредо с креветками. Это очень жирное блюдо, но нужно баловать-то себя хоть иногда! Несмотря на положение, Сиа продолжает заниматься спортом. И поэтому она сейчас в такой прекрасной форме!

Публикуя свои фото, Купер стремится вдохновить женщин следить за фигурой даже во время вынашивания ребенка.

По поводу влияния спорта на организм беременной женщин существует много мнений. И они расходятся. Одни восхищаются фитнес-мамами, в то время как другие не одобряют подобные физические нагрузки. В любом случае, это дело каждого… Главное, чтобы детки рождались здоровыми, а фигура мамы — это ее выбор.