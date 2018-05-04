Ещё
Эту беременную женщину начали активно обсуждать в Интернете. А все из-за одного снимка…
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эту беременную женщину начали активно обсуждать в Интернете. А все из-за одного снимка… 

Карельские вести 58 минут назад
Сиа Купер — популярный фитнес-тренер. А еще она совсем скоро станет мамой! Совместимы ли эти понятия? Сиа на своем примере показывает, что да! В последнее время Купер стала активно разрабатывать программы тренировок и питания для молодых и будущих мам.
Женщина признает, что выносить ребенка — это очень трудно, но это еще не повод лежать целый день на диване и уминать за обе щеки. Она не понимает мамочек, которые во время беременности ленятся, а потом жалуются на обвисшый живот, растяжки и лишний вес. Недавно Сиа опубликовала свое фото на 8 месяце беременности. И под ним появились как положительные, так и отрицательные отзывы.
Будущая мама написала, что в честь 31 недели беременности она позволила себе съесть любимое феттучини альфредо с креветками. Это очень жирное блюдо, но нужно баловать-то себя хоть иногда! Несмотря на положение, Сиа продолжает заниматься спортом. И поэтому она сейчас в такой прекрасной форме!
Публикуя свои фото, Купер стремится вдохновить женщин следить за фигурой даже во время вынашивания ребенка.
По поводу влияния спорта на организм беременной женщин существует много мнений. И они расходятся. Одни восхищаются фитнес-мамами, в то время как другие не одобряют подобные физические нагрузки. В любом случае, это дело каждого… Главное, чтобы детки рождались здоровыми, а фигура мамы — это ее выбор.
Карельские вести: последние новости
Девочку бросил папа, и вот что она сказала, когда узнала о его новой семье и детях Он был расстроен из-за своего аутичного сына. Два слова от пассажира имели неожиданный эффект! Волонтер спасла малыша, которого обвинили в колдовстве и оставили умирать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами19
Гибель 23-летней модели попала на видео1
Женщина сделала себе соски в форме сердца11
Тимати проехал в метро и пожалел10
Простой тест покажет, насколько вы умны8
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение