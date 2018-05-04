«Растет вместе с братом»: как живет девочка, брошенная родителями в пермском супермаркете

Семимесячная девочка, которую в феврале этого года бросила в супермаркете на улице Солдатова в Перми собственная мать, переехала в центр помощи детям в Кунгуре. Перевезти ее туда смогли после того, как суд ограничил родителей в правах на воспитание. Корреспондент 59.ru побывал в гостях у малышки, и узнал, как у нее дела.

Алена (имя изменено, — прим.автора) живет в группе, предназначенной для малышей до года. Группа рассчитана на шестерых, но сейчас в ней только четыре ребенка. Все помещения — спальня, игровая комната и раздевалка — очень уютные. Здесь есть огромный манеж с развивающими ковриками и множество игрушек. Во время визита корреспондента с детьми находились сразу двое сотрудников.

— Девочка прибыла к нам из пермской больницы. Она хорошо себя чувствует, легко адаптировалась на новом месте, — рассказали 59.ru в центре помощи. — У нас же живет ее трехлетний брат. Мальчик знает, что это его сестричка, видится с ней. Пока совместных игр у них нет — Алена слишком мала, но семейная связь между ними не разорвана, они растут бок о бок.

Увидеть Алену удалось только на минутку: ее и других ребятишек из группы готовили ко сну, и времени на общение у малышки не было. Увидев гостей, девочка обрадовалась, начала улыбаться.

Помимо спальни, в группе есть игровая с массой интересных игрушек

По словам сотрудников кунгурского центра помощи детям, мама и бабушка Алены звонят им, интересуются самочувствием девочки и ее брата.

— Родители Алены могут восстановиться в родительских правах. Также у других родственников есть возможность оформить над детьми родственную опеку. Пока ни одним из этих вариантов они не воспользовались, — сообщили в центре. — Кроме того, пока кровные мама и папа испытывают жизненные трудности, дети могут быть переданы на воспитание опекунам или приемной семье. При этом родители сохранят возможность видеться с сыном и дочерью. Аленой и ее братом уже интересовались, поэтому такой вариант развития событий не исключен.

Маме и папе ребят в центре помощи посоветовали обратиться за консультацией в отдел опеки по месту жительства.

— Там подскажут, что нужно сделать, чтобы вернуть детей в семью, — говорят сотрудники центра.

Девочку оставила в магазине ее мать. По словам бабушки малышки, девушке стало плохо, она не осознавала, что делает. Недавно и мать, и отец ребенка проходили лечение в психиатрической больнице.

После того, как сотрудники магазина обнаружили в тамбуре коляску с малышкой, они закатили ее внутрь, сменили девочке подгузник, вызвали скорую помощь и полицию. Ребенка увезли в детскую больницу № 13. По информации Минздрава, девочка была здорова.

Родителей ее 2 апреля Свердловский районный суд Перми ограничил в правах на воспитание. Ранее семью ограничили в правах на их старшего сына. Такое решение было принято после пожара в квартире пары.