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На Ямале за прошлый год ни одна мама не отказалась от новорожденного
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На Ямале за прошлый год ни одна мама не отказалась от новорожденного 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Ямальские роддома забыли, кто такие отказники. За прошедший 2017 год ни одна мама не отказалась от новорожденного. Об этом «Красному Северу» сообщили в окружном департаменте здравоохранения, собрав статистику со всех лечебных учреждений арктического региона.
— В Салехарде уже года три не оставляли детей в перинатальных отделениях, –сказала Елена Хохолкова, специалист отдела опеки и попечительства городского департамента образования. Она пояснила, что правильнее малышей в таких случаях называть не отказниками, а детьми на усыновление, так как биологический родитель подписывает при отказе согласие на усыновление.
Между тем в ведомстве на учете состоит 34 салехардские семьи, желающие усыновить детей. Удовлетворить их спрос город не в состоянии. Мамы и папы ведут поиск ребенка самостоятельно. Ради этого выезжают за пределы ЯНАО.
— Подавляющее большинство усыновленных салехардскими семьями детей привезены из других регионов, — отметили в отделе опеки и попечительства городского департамента образования.
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