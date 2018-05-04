На Ямале за прошлый год ни одна мама не отказалась от новорожденного 

Ямальские роддома забыли, кто такие отказники. За прошедший 2017 год ни одна мама не отказалась от новорожденного. Об этом «Красному Северу» сообщили в окружном департаменте здравоохранения, собрав статистику со всех лечебных учреждений арктического региона.
— В Салехарде уже года три не оставляли детей в перинатальных отделениях, –сказала Елена Хохолкова, специалист отдела опеки и попечительства городского департамента образования. Она пояснила, что правильнее малышей в таких случаях называть не отказниками, а детьми на усыновление, так как биологический родитель подписывает при отказе согласие на усыновление.
Между тем в ведомстве на учете состоит 34 салехардские семьи, желающие усыновить детей. Удовлетворить их спрос город не в состоянии. Мамы и папы ведут поиск ребенка самостоятельно. Ради этого выезжают за пределы ЯНАО.
— Подавляющее большинство усыновленных салехардскими семьями детей привезены из других регионов, — отметили в отделе опеки и попечительства городского департамента образования.