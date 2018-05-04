Как помочь детям с СДВГ делать домашнее задание. Рассказывает психиатр Елисей Осин

СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности — заболевание, которое больнее всего бьет по семьям, где есть младшие школьники. Детям с СДВГ очень трудно учиться, они часто впадают в истерику и демонстрируют оппозиционное поведение. И родители, которые хотят помочь детям преодолеть трудности, ищут информацию у врачей и специалистов.

Международная организация «Импульс», помогающая семьям, воспитывающим детей с СДВГ, пригласила Елисея Осина прочесть лекцию о том, как синдром влияет на повседневную жизнь. Анонс лекции появился в телеграм-канале @childpsychiatry. И хотя сама лекция прошла уже давно, редакция Chips Journal расшифровала часть вебинара, посвященную организации школьной домашней работы для детей с гиперактивностью.

В первой части врач объясняет, что влияет на способность детей справляться с заданием, а после рассказывает, что нужно делать родителям, чтобы все проходило легче и лучше.

Что и как поможет детям с СДВГ справляться с домашними заданиями

Опытные врачи и психиатры, сталкиваясь с проблемами детей с СДВГ, раньше говорили: «Это органика». Но это не давало объяснения тому, что в данный момент происходит с человеком. Почему уроки для ребенка сложны, а Лего — нет. Почему он плачет и тут же смеется. Почему ему страшно, когда он оказывается в группе других детей. Эти термины не помогали объяснять сложные вещи и от терминов медики уже отошли. Есть схемы, которые лучше объясняют поведение детей с СДВГ.

Чтобы начать говорить про домашние задания, нужно поговорить про то, как формируется поведение человека.

Делать домашние задания — это поведение человека. Не делать домашнее задание — тоже поведение. Прогуливать школу, кричать и плакать над заданием — это тоже поведение. Поведение формируется по очень понятным законам, которые хорошо описаны и известны. Они касаются всех.

Поведение человека формируется под воздействием внешних и внутренних факторов. И у каждого поведения есть функция. Получение желаемого или избегание нежелательного.

Пример: ученик поднял руку, учитель улыбнулся и спросил его. Ученик понял поощрение и готов повторить правильное поведение, потому что поощрение — крайне важный мотивационный фактор поведения. Поощрением может выступать все, что угодно, приятное и нужное ребенку.

Другой внешний фактор, который может влиять на ребенка, — это наказания. Последствия, которые возникают сразу после того, как ребенок что-то сделал. Наказания прекращают нежелательное поведение. Но есть проблема: наказание только останавливает нежелательное поведение. Оно не может ничему научить.

Поощрение — это то, после чего нужное поведение повторяется снова и снова. Для кого-то оценка — это поощрение, а для кого-то нет. Что является поощрением и наказанием для конкретного человека — нужно искать всегда, люди все разные.

Наказания сами по себе не подсказывают, как делать что-либо правильно.

Минусы наказаний:

Наказания часто не приносят эффекта. И родители их усиливают. Но наказания делают отношения детей и родителей хуже. Если наказания не работают, родителям надо просто остановиться, а не наращивать их мощь. Иначе эскалация конфликта может зайти далеко.

Положительные последствия — учат правильному поведению. Есть важная закономерность: то, что дети делали за поощрение — в какой-то момент становится их внутренней потребностью. Поощрение положительно влияют на отношения: детям нравится быть хорошими. Поощрения усиливают поведение, а наказание — ослабляют поведение.

Что при выполнении домашних заданий может быть поощрением?

— Доступ в гаджетам — Посмотреть мульфильмы — Получение желаемого — Уверенность при ответе в школе — Оценка в четверти или в году

Что может быть наказанием:

— Трудные уроки, которые не получается делать — Монотонность — Плохая оценка — Лишение гаджетов и удовольствий

Для разных детей по-разному подбирается наказание и поощрение.

Кроме внешних факторов есть еще то, что происходит внутри человека.

У детей с СДВГ — постоянный фактор, который присутствует внутри ребенка и постоянно влияет на его поведение. СДВГ не видно глазу, но дети не делают так, как нужно. Это нужно обязательно учитывать при подборе мотивации и поощрения.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это расстройство исполнительных функций. Между этими понятиями можно поставить знак равенства.

У детей с синдромом дефицита внимания нарушены 5 компонентов исполнительной системы:

Ингибирование (способность блокировать отвлекающие побуждения);

Вербальная рабочая память (командование самому себе);

Чувство времени;

Эмоциональная и мотивационная саморегуляция;

Умение планировать и решать проблемы.

Исполнительные функции помогают начать делать домашние задания, продолжать, заканчивать и получать награду. У детей с СДВГ дефицит исполнительных функций мешает делать домашние задания: отвлекся на неважные дела, забыл, что делал.

Дети с СДВГ живут текущим моментом. Завтра пятерка — не аргумент. И дети с СДВГ часто не мотивируются оценками. Больше всего в жизни наличие СДВГ мешает именно выполнению домашних заданий и дел, которые надо планировать. В каникулы-то все становится значительно проще.

Домашние задания

Важный вопрос, который родители детей с СДВГ должны себе задать, это когда именно ребенок получает награду за выполнение домашнего задания. Награда, которую обещают, будет еще нескоро (например, через несколько дней или на следующий день), а сидеть над домашним заданием надо сейчас. Дети с СДВГ этого не хотят. Они не могут:

Остановиться и переключиться на уроки; Распланировать порядок действий; Не отвлекаться, пока работа не будет сделана; Терпеть, если работа не будет получаться; Возвращаться к несделанному, если отвлекся; Поддерживать в себе желание довести дело до конца.

Для детей с СДВГ домашние задания сами по себе становятся наказанием, дети активно их начинают не хотеть, избегать. Именно поэтому они кричат, плачут, откладывают на потом. Родителям это оппозиционное поведение кажется безосновательным. Но это не так.

Как ведут себя родители, которые пытаются заставить ребенка что-то сделать?

Начинается взаимодействие с инструкции (сделай домашнее задание, погуляй с собакой). Дети с оппозиционным поведением чаще говорят «нет»: либо вслух, либо молчат, как будто не услышал. Что делает родитель, если ребенок игнорирует задание родителя? Повторяет инструкцию, для того, чтобы ребенок послушался. А ребенок опять не слушается. Что делает взрослый? Повторяет 3-й раз. Повтор может быть до 5-10 раз.

Если повторы не увенчались успехом, в ход идут угрозы: «Если ты сейчас не уберешься, я выкину игрушки. Если не оденешься — сам одену тебя». Задача угроз, чтобы ребенок послушался. Иногда угрозы работают, но не всегда.

А дальше есть 2 варианта развития событий:

Выполнение угрозы. Если наказание происходит в конце взрывного диалога, то родители потом очень часть раскаиваются.

Родитель отступает и сам делает то, что просил ребенка.

На протяжении всего времени, когда ребенок не делает то, о чем его просят, он избегает неприятной работы. А если ребенок делает то, что ему в этот момент нравится, он как бы дает себе награду. И в этом поведении ребенка есть смысл.

И что же делать родителям? Что может помочь детям с СДВГ делать уроки?

Главное, что нужно знать, — организовывать процесс работы ребенка над домашними заданиями должны родители. И не потому что ребенок «избалованный», а потому что ребенок НЕ МОЖЕТ этого сделать. Это не вопрос «справедливости», а вопрос проблем поведения. О мотивации ребенка тоже должны думать родители. В этом есть биологические причины. И воспринимать это нужно именно так.

Конкретная помощь может быть такой:

Помочь начать делать домашние задания. Именно начать. Родители должны сами определить, в какое время ребенку лучше делать уроки. Контроль должен быть обязательно. Это крайне важно, так как у детей есть проблемы самоконтроля. Не нужно ждать, что ребенок сам будет садиться за уроки. Нужно контролировать.

Создать условия: сделать, чтобы гораздо меньше вещей ребенка отвлекало (например, нужно убрать планшет заранее или не давать его до уроков). Подготовить пространство и время. Установить контроль времени на планшете. И помнить, что родители имеют право контролировать, что делает ребенок.

Организовать рабочее пространство: сделать, чтобы отвлекающих стимулов было меньше. Но иногда — что удивительно — шум может помогать ребенку концентрироваться. Например, привычный звук телевизора может наоборот помочь сосредоточиться и не замечать звуков, которые были бы слышны в полной тишине.

Решить, кто будет помогать с уроками. Возможно, это репетитор, если на это есть финансы. Или кто-то привлекает бабушек-дедушек. Обязательно нужно, чтобы рядом был взрослый.

Распланировать с ребенком объем дел, которые надо сделать. Слишком большое количество дел рождает панику. Дети с СДВГ не умеют планировать, для них все это выглядит махиной. Либо дети почему-то решают, что они уже все сделали. И начинают плакать, если их разубеждать. Обязательно нужно писать наглядные списки. Тексты на планшете и листочке не рождают паники. Нужны визуальные подсказки. Делать это нужно вместе с ребенком, а если ученик маленький, то за ребенка.

Выбрать систему мотивации. Любая ситуация, в которой мы что-то хотим от ребенка с СДВГ, должна быть ситуацией взаимной победы. Нужно выбирать награду и поощрения, которые были бы соответственны его возрасту. Нужно использовать награду, которую можно получить здесь и сейчас. Для людей с СДВГ важно часто менять награду.

Важно действовать по плану и не импровизировать по ходу дела. Иначе это может быть похоже на подкуп, незапланированные награды будут все больше увеличиваться. Но подбирать систему поощрений нужно индивидуально, все дети разные.

Всегда должна быть возможность получить награду в течение дня. Хоть маленький, но результат здесь и сейчас.

Самые частые ошибки родителей:

К поощрению приложить наказание. Вводить наказания можно только, когда система поощрений отлажена. Как только ребенок заработает первое наказание, он потеряет интерес к системе. Поощрения должны быть без наказаний.

Отсроченные награды. Они не работают.

За оценки не надо платить деньги, они часто не зависят от детей. Плохое поведение детей с СДВГ часто понижает оценки, вне зависимости от знаний.

Не учитываются потребности и желания ребенка.

Не нужно ставить больших задач сразу. Лучше много маленьких задач, чем одна гигантская.

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