«И все-таки мы вместе!»: Дана Борисова получила возможность общаться с дочкой

41-летняя телезвезда Дана Борисова долгое время не могла похвастаться хорошими новостями. Весь прошлый год в СМИ только и обсуждали ее курс реабилитации от наркозависимости и семейные проблемы. Но, похоже, знаменитость возвращается к нормальному образу жизни — она избавилась от пагубных привычек, помирилась с мамой и наладила общение с десятилетней дочкой Полиной.

Известно, что пока Дана Борисова лечилась в Таиланде от пристрастия к наркотикам, ее бывший гражданский муж Максим Аксенов оформил единоличную опеку над общей дочкой. Когда теледива вернулась из реабилитационного центра, она стала бороться за ребенка, общению с которым препятствовал отец. Поклонники надеются, что родители согласовали вопрос воспитания дочки — Дана Борисова на днях опубликовала счастливые снимки, на которых видно, как она проводит время с девочкой. Знаменитость выглядит заметно посвежевшей — ее лицо озаряет улыбка и она не может сдержать позитивных эмоций: «И все-таки мы вместе! 4-й день гуляем: кино, театр, парки, „Якитория“. Мороженое всех видов».

На фото Борисова обнимает заметно повзрослевшую дочку, в руках которой сладкая вата. Фанаты селебрити надеются, что в ее жизни будет место только таким приятным моментам и Полина останется жить с ней, а не с отцом. Дана не уточнила, на какой стадии находится судебный процесс об опеке над ребенком, но можно заметить, что раз мать и ребенок отдыхают вместе, значит, позитивные изменения уже есть. Селебрити желают не сдаваться и закрепить успех: «Удачи вам, девочки! Как же приятно смотреть на вас счастливых!» «Ура! Максим разрешил общаться с дочкой? Это большой прогресс, я вас поздравляю с ним!» «Наконец-то! Поздравляем!»

«Хорошо, то добилась права общаться с дочкой, это радует». «Вы главное продолжайте в том же духе — работайте над собой, чтобы ваш бывший видел, что дочка с вами в безопасности и все хорошо!» «Класс, вы такие красивые! Пусть все у вас будет хорошо!» «Приятно смотреть на маму и ребенка! Как подросла Полинка! Здоровья вам и много радости, пусть все плохое останется позади!» У подписчиков Даны Борисовой действительно есть повод для радости, ведь еще недавно их любимица жаловалась, что отец Полины не дал ей пообщаться с дочкой. Но в последнее время она изменилась в лучшую сторону — стала более сдержанной, одевается гораздо скромнее, чем раньше. Она также подчеркивает, что ребенок в равной степени нуждается в обоих родителях.

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