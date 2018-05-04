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Сколько сказок в книге с названием «50 любимых маленьких сказок»?
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Сколько сказок в книге с названием «50 любимых маленьких сказок»? 

Tlum.ru 33 минуты назад
Фото: Tlum.ru
Итак, с места в карьер.
Да, в книге с названием «50 любимых маленьких сказок» сказок вовсе не 50. И даже не 49, а всего 22. На это обратила внимание одна из покупательниц, о чем и написала в своем фейсбуке. По мнению женщины, раз сказок в два раза меньше, издательство должно вернуть ей половину стоимости.
Но редакция «Малыш», издавшая книгу, ответила на это заявление довольно жестко. Мол раньше надо было пересчитывать, чем покупать. А объяснило такую альтернативную математику тем, что «50 любимых» — это название серии, а не самой книги.
Если присмотреться к серии книг повнимательнее, станет заметно, что «50 любимых» почти никогда не равно 50, но проблемы не только с этими книгами. Например, в сборнике «100 любимых стихов. Агния Барто, Корней Чуковский», судя по подсчету читателей, лишь 22 стихотворения. Так что — будьте внимательны, прежде чем вестись на названия вроде «100 способов уложить ребенка спать» и «500 способов не купить сыну мороженое».
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