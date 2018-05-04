Сергей Шухрин: «Для безопасности ребенка нужно использовать все возможные способы»

Родители не могут быть вместе со своими детьми повсюду, а окружающий мир и люди не всегда добры к ним. К тому же, дети часто неверно представляют себе злоумышленников и опасные ситуации, поэтому не знают, как справляться с ними. О том, как научить ребенка думать и действовать в опасных ситуациях, которые могут подстерегать его на каждом шагу, NewsRoom24 беседует с руководителем поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергеем Шухриным

— Сергей Дмитриевич, насколько хорошо нижегородские школьники знают правила безопасности?

— Предмет ОБЖ в школах не является обязательным, и знания, как защитить себя в случае опасности, у многих школьников практически нет. Поэтому в 2016 году ПСО «Волонтер» и благотворительная платформа «Горизонт» организовали интерактивную выставку-шок «Цена жизни». В экспозиции были представлены интерактивные инсталляции со звуком, рассказывающие детям и взрослым о многих опасностях в городской и природной среде. Если проект получит грантовую поддержку, то в этом году передвижная выставка пройдет в 40 районах Нижегородской области.

— Может ли обычный учитель или родитель рассказать ребенку о безопасности или лучше обратиться к профессионалам?

— Предмет безопасности населения не очень сложный. Все, что рассказывается на выставках, уроках, презентациях — это открытый материал, в котором нет ничего секретного и узкопрофессионального. Любой родитель или классный руководитель, потратив несколько часов в Интернете, может подготовить материал на любую тему. Кроме того, если в школе есть телевизор, полезно включать школьникам на переменах социальные ролики на тему безопасности.

— Необходимо ли адаптировать информацию о безопасности в зависимости от возраста ребенка?

— Исходя из моего опыта преподавания в школах, для ребят до 5 класса форму подачи материала надо менять на более игровую и ненавязчивую. К примеру, чтобы объяснить малышу, почему небезопасно уходить с незнакомцами, нужно завязать ему глаза и в течение 5 минут попросить походить по комнате. После этого нужно сказать ребенку, что чужие люди могут украсть его глазки и отдать другому ребенку, поэтому уходить с незнакомцами куда-либо опасно.

— Кого можно считать незнакомцем?

— Раньше считалось, что если ребенок знает человека лично, как его зовут и где он живет. то его можно считать знакомым. Практически все дети считают, что они могут доверять «знакомым взрослым». Это может быть сосед дядя Вася с 5-го этажа или дворник, которого школьник встречает у подъезда каждое утро. Хотя по статистике 80% преступлений совершаются такими знакомыми. Редко бывает, что на человека нападает незнакомец на улице.

— От чего чаще всего погибают пропавшие дети? Это похищение и убийство?

— Нет, по статистике первой причиной смертности является ДТП. На втором месте смерть от воды, когда дети тонут или проваливаются под лед. Далее идут различные несчастные случаи.

— Иногда опасности приходят оттуда, откуда их не ждешь. Были ли такие примеры в вашей практике?

— Еще в 1995 году я написал методичку с советом: «Сломайте все запоры в старых холодильниках». Раньше у холодильника ЗИЛ была пружинная ручка, которая не позволяла открыть холодильник изнутри. Если ребенок залезал в холодильник, дверь захлопывалась, и выбраться обратно было невозможно. Казалось бы, опасные холодильники давно ушли в прошлое, но принесли новые детские смерти летом 2016 года. Тогда в Ковернино двое детей, 6 и 7 лет, нашли холодильник ЗИЛу бабушки в огороде и в игре залезли в него. Через 20 минут дети умерли от нехватки кислорода.

— При каких обстоятельствах дети чаще всего получают травмы?

— Медицинские учреждения не ведут такой статистики. В больницах регулярно подсчитывают количество переломов, но нет информации, как они получены. Тем не менее, она крайне необходима, чтобы защитить себя и ребенка от травм, ожогов, отравлений.

— Какой совет вы можете дать родителям, которые хотят оградить детей от опасности?

— Для безопасности нужно использовать все возможные способы. На сегодняшний день есть много технологий, которые могут помочь детям в случае опасности. Например, мобильные приложения по определению местоположения человека, а также различные устройства для привлечения внимания: сирены, мигалки, свистки, тревожные кнопки. Они могут спасти жизнь. Объясните детям, что есть потенциально опасные ситуации, когда им не нужно слушаться взрослых и делать всё, что они говорят. С первого раза ребенок многого может не понять и не запомнить, поэтому действуем по алгоритму: 1«рассказать», 2 «показать», 3 «давай сделаем вместе», 4 «научи меня как». И обязательно— 5«контрольная работа». Спрячьтесь за витрину или попросите знакомого заговорить с ребенком, оцените его готовность к такой ситуации. Научите ребенка, что любой взрослый, просящий помощи или предлагающий что-то интересное — преступник. Обговорите с ребенком пароль, который он будет требовать назвать, если незнакомый от вашего имени попытается его забрать. Когда взрослый пытается его обидеть или насильно увести, можно и нужно быть «плохим»: кричать, кусаться, падать на землю, привлекать внимание прохожих любым способом — разбить стекло, кинуть камень в машину, чтобы сработала сигнализация, и как только появится возможность, вырваться и убегать.