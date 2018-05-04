Как помочь ребенку учиться в школе: 10 советов от нейропсихолога Александры Соболевой

Детская нейропсихология изучает связь детского поведения и развития мозга. Кандидат психологических наук Александра Евгеньевна Соболева рассказала, о том, что могут сделать родители, чтобы помогать ребенку развиваться правильно, гармонично и вовремя реагировать на проблемы и сложности, особенно, если они касаются обучения в младшей школе.

Игра — один из важнейших социальных факторов развития ребенка, влияющий на формирование его высших психических функций, а значит, на поведение и в дальнейшем — способность к обучению. Ребенку обязательно нужно играть, бегать, ползать и физически развиваться, а не сидеть за изучением языков или математики в дошкольном возрасте. Если ребенок проходит игровой этап правильно, в дальнейшем нейропсихологических проблем бывает значительно меньше, чем у детей, которые не играли.

Возрастные нормы придумали не зря. Родители, которые уверены, что ребенок «имеет право» развиваться так, как ему удобно, не всегда правы: такая позиция может помешать увидеть настоящие проблемы и вовремя их скорректировать.

Школьные программы, к сожалению, не всегда подходят детям младшего школьного возраста. Нейропсихологи не уверены в том, что младших классах нужна фонетика, безотрывное письмо и скорость чтения. Гораздо важнее понимание.

Взаимодействие семьи и школы необходимо: ребенок с проблемами может хорошо учиться, если для него создана правильная развивающая среда и дома, и в учебном заведении.

Ребенку можно помочь набором простых, но крайне полезных действий. Среди них контрастный душ, массажные стельки или тапочки, массаж спины, «50 шагов по луже» и многое другое. В лекции даются развернутые советы родителям, как помочь школьнику дома.

Пища, свежий воздух и прогулки очень важны. О том, какая связь между режимом питания, контролем за работой ЖКТ, физической активностью и учебой, нейропсихолог рассказывает подробно.

Учебное пространство должно быть организовано особым образом. Часть комнаты или собственный стол должны быть оборудованы так, чтобы у ребенка был настрой на учебу.

Родители должны контролировать учебу, если хотят, чтобы дети не сталкивались с ощущением неуспешности. Для младшеклассников это особенно важно, поэтому родители не должны пускать учебу на самотек.

Чтение — очень важно. Нужно читать с детьми вместе, вслух и по очереди. Книга всегда будет опорой ребенку и другом. И детям нужна похвала, чтобы чувствовать себя увереннее.

Есть игры, которые в веселой форме помогают ребенку компенсировать навыки, упущенные в процессе развития мозга. Игра как важнейший элемент развития, помогает решить нейропсихологические проблемы.

О том, как именно правильно играть с ребенком в развивающие игры, как организовать его день и как помочь с уроками и школьной учебой, можно узнать, прослушав вебинар Александры Евгеньевны Соболевой, который прошел 18 апреля в РГДБ в рамках лектория сайта Chips Journal и доступен по ссылке.

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