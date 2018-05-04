В Нововоронеже полиция нашла 6-летнюю девочку, сбежавшую из квартиры через балкон

Ребёнок ускользнул из-под присмотра двух взрослых.

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