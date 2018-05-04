В Нововоронеже полиция нашла 6-летнюю девочку, сбежавшую из квартиры через балкон 

Ребёнок ускользнул из-под присмотра двух взрослых.
В Воронежской области полиция помогла семье найти 6-летнюю дочь, сбежавшую из квартиры через балкон. Инцидент произошёл сегодня, 4 мая, в Нововоронеже, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Как рассказывают стражи порядка, семья живёт на первом этаже многоэтажки. Около 8 утра мать ребёнка отправилась в храм, и девочка осталась под присмотром бабушки и отчима. Какое-то время малышка играла в своей комнате, но потом исчезла. Входная дверь квартиры была заперта, оказалось — ребёнок вылез на улицу через балкон. Отчим бросился искать девочку по двору, но все было безуспешно — её нигде не было, и никто из соседей её не видел. Около 13:00, когда своими силами отыскать малышку не получилось, родители обратились в полицию. Оперативники быстро организовали поиск и через полчаса нашли девочку. Она была уже в километре от дома в районе местного городского рынка. Малышка была цела и невредима, так что её сразу передали родителям.