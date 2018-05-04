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Крис Дженнер рассказала, как Хлое Кардашьян справляется с материнством
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Крис Дженнер рассказала, как Хлое Кардашьян справляется с материнством 

Журнал ОК! 1 час назад
Глава семейства Кардашьян-Дженнер — Крис — дала эмоциональное интервью в рамках программы Эллен ДеДженерес. Она призналась, что очень гордится тем, что Хлое прекрасная мама, несмотря на скандал с возлюбленным Тристаном Томпсоном.
Никто не ожидал от Томпсона обмана. А Хлое потрясающая. Мне трудно выразить, какая она хорошая мама, — сказала 62-летняя Крис, еле сдерживая слёзы.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
Создатель реалити-шоу «Семейство Кардашьян» также сообщила, что вся семья окружила её 33-летнюю дочь заботой и вниманием, чтобы она быстрее пришла в себя после измены отца её малышки с говорящим именем Тру (в переводе с английского — «правда»).
Кстати говоря, ребёнок Хлое — девятый по счёту внук Крис, у которой у самой шестеро детей.
Крис Дженнер и Эллен ДеДженерес
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