Крис Дженнер рассказала, как Хлое Кардашьян справляется с материнством

Глава семейства Кардашьян-Дженнер — Крис — дала эмоциональное интервью в рамках программы Эллен ДеДженерес . Она призналась, что очень гордится тем, что Хлое прекрасная мама, несмотря на скандал с возлюбленным Тристаном Томпсоном.

Никто не ожидал от Томпсона обмана. А Хлое потрясающая. Мне трудно выразить, какая она хорошая мама, — сказала 62-летняя Крис, еле сдерживая слёзы.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Создатель реалити-шоу «Семейство Кардашьян» также сообщила, что вся семья окружила её 33-летнюю дочь заботой и вниманием, чтобы она быстрее пришла в себя после измены отца её малышки с говорящим именем Тру (в переводе с английского — «правда»).

Кстати говоря, ребёнок Хлое — девятый по счёту внук Крис, у которой у самой шестеро детей.

Крис Дженнер и Эллен ДеДженерес