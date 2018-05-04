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Когда милее некуда: объятия новорожденных и питомцев в проекте фотографа из Лондона
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Когда милее некуда: объятия новорожденных и питомцев в проекте фотографа из Лондона 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Суята Сетиа (Sujata Setia) — фотограф из Лондона, занимается преимущественно семейной и детской съемкой. Ей 35 лет, и ее имя уже не раз засветилось в популярных зарубежных СМИ.
Один из проектов Суяты посвящен связи между маленькими детьми (часто новорожденными) и животными. Фотограф пытается поймать тот момент, когда ребенок и питомец становятся одним целым, как будто они лучшие друзья.
Такая идея появилась у Суяты благодаря ее питомцу, собаке Мустангу. Популярность на такие фотосессии начала расти после того, как фотограф запечатлела на одном снимке свою новорожденную дочь и собаку.
Суята много путешествовала, чтобы продолжать снимать эту серию. Обязательным условием фотосессии являлось наличие домашнего питомца.
Фотограф признается, что иногда может часами ждать подходящего момента для снимка.
Она использует естественный дневной свет, который делает фотографии такими сказочными и теплыми.
На снимках можно увидеть как собак и щенков, так и кошек, котят, утят, цыплят — в общем, великое разнообразие животного мира.
Суята верит, что каждому ребенку необходимо иметь пушистого друга.
В Лондон Суята приехала из Индии. Именно работа помогла женщине привыкнуть к новой стране.
Чтобы во время фотосъемки деткам было комфортно, их родители всегда рядом.
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Женский форум
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