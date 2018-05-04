Популярность в школе: красивый, умный, самоуверенный или неординарный?

Вопрос самоутверждения и признания среди сверстников — это едва ли не один из самых важных вопросов, над которым подросток готов работать, не покладая рук днем и ночью. А поскольку разобраться в том как устроен механизм построения отношений в коллективе он еще не может, ему необходима помощь взрослых.

Вопрос самоутверждения и признания среди сверстников — это едва ли не один из самых важных вопросов, над которым подросток готов работать, не покладая рук днем и ночью. Внимание и признание для дошкольника, первоклассника или подростка — это признание его, как личности, повышающее его самооценку, дающее возможность чувствовать себя в коллективе более уверенно и комфортно. Внимание дети завоевывают разными поступками, некоторые из которых кажутся взрослым нелогичными, вызывающими, выходящими за рамки нормы.

Да и сверстники реагируют на каждый поступок по-разному. В случае неодобрения поступка коллективом у ребенка возникает внутренний конфликт, психологический дисбаланс. В свою очередь, конфликт, порожденный неодобрительным поведением со стороны сверстников, понижает уровень самооценки. Разобраться в мотивах своих нелогичных поступков и в том, как устроен механизм построения отношений в коллективе, ребенок еще не может, в силу отсутствия навыков общения вне семьи. И здесь ребенку необходима помощь взрослых.

Эволюция личности от рождения и до…

Борьба за лидерство в коллективе очень напоминает самый ранний эволюционный этап развития человека, когда в борьбе за выживание наши предки чаще руководствовались инстинктами, а не разумом. Несмотря на длинный путь, пройденный человечеством от пещер до современных мегаполисов и компьютерных технологий, инстинкты лишь слегка отодвинулись на второй план, уступив место разуму. При этом борьба человека за «место под солнцем» никуда не исчезла, а только приобрела более цивилизованные черты.

Конкуренция существует и в детском, и во взрослом коллективе, потому что она — двигатель эволюционного развития человека. Но у взрослых конкуренция проходит более «цивилизованно», так как они, условно говоря, уже перешли на новый уровень, а потому проходят программу самосовершенствования, применяя полученные в детстве начальные навыки общения.

Детский коллектив — совершенная противоположность взрослому сообществу, потому что в нем еще действуют «законы природы», обусловленные детской непосредственности и неумением сдерживать эмоции. Очаровательные и такие милые малыши могут с легкостью превратить в изгоя ребенка, который не умеет завязывать шнурки, не выговаривает букву «р» или нечаянно испачкался кашей за обедом.

В детском саду ребенок, который только вчера был уверен в себе и наслаждался безграничным восхищением родителей, получая похвалы за каждое маленькое, личное достижение, оказавшись среди таких же, как он, теряет почву под ногами. У детей действуют другие правила. Здесь не существует «поощрительных призов», а восхищение и признание заслуг выдается строго по факту: не умеешь делать, как все или лучше — очень плохой, неряха, неумеха и неудачник, а умеешь — молодец, и на тебя смотрят, как на пример для подражания. То есть, в детском коллективе все устроено просто, без взрослых сложных аналитических и психологических «заморочек».

В первом классе, когда перед детьми ставятся новые, более сложные цели, наступает следующий этап эволюции. Теперь нужно любой ценой привлечь к себе внимание учителя, понравиться девочке со смешными и милыми косичками (которая почему-то не обращает внимания на тихо сидящего мальчика, а смотрит на того, кто прилепил жвачку к стулу). Примеров таких нелогичных поступков много. Но определенная логика в них, все же, есть — конкуренция за внимание окружающих. Ведь в кругу сверстников, где все, без исключения, считают себя выдающимися, за внимание надо бороться любыми способами, используя всю свою фантазию и семилетний жизненный опыт.

Именно поэтому для младших школьников вполне нормально принести лягушку и подбросить ее в портфель учителю или понравившейся девочке, чтобы оказаться в центре внимания. В этом возрасте такие поступки кажутся забавными, а невыученные уроки приравниваются к личным достижениям. А все потому, что двоечники и хулиганы привлекают внимания больше, чем «ботаники», выучившие все уроки «на отлично».

По мере взросления приоритеты у детей меняются. Подростки уже меньше восхищаются теми, кто срывает уроки и глупо «кривляется у доски». Происходит возрастная переоценка интеллектуальных способностей. Ввиду начавшейся гормональной перестройки организма больше внимания уделяется внешности. Девчонки примеряют мамины туфли и самозабвенно изучают секреты макияжа — чем больше косметики на лице, тем больше внимания! Мальчишки-подростки стараются подражать взрослым мужчинам, копируя, иногда, не самые идеальные поступки своих кумиров.

Подростки внимательно и серьезно изучают поведение взрослых, стараются подражать своим идеалам, и они неудержимы в своем стремлении казаться взрослыми, хотя это у них пока еще плохо получается. До зрелости еще далеко, поэтому больше копируются только внешние проявления взрослого поведения, чтобы казаться старше — подросткам кажется, что взрослые получают внимания, сколько захотят, что взрослым можно все. Подросшие дети, по-прежнему, сконцентрированы на себе, и мелкие личные неудачи часто воспринимаются ими, как безусловная трагедия, потому что «весь мир против».

Кого считают лидером в детском коллективе?

Согласно последним исследованиям основным приоритетом у детей школьного возраста является внешняя оболочка:

Физические данные: слишком маленький рост, торчащие уши и другие заметные отклонения внешних параметров могут стать предметом насмешек у одноклассников и настоящей психологической травмой для обладателя нестандартной внешности;

Одежда, аксессуары, прическа: дети стремятся подчеркнуть свой статус, но в отличие от взрослых, они это делают неосознанно, подражая свои кумирам. Главная цель при этом — не отличаться от других. Если в классе нет детей из семей с высоким материальным уровнем достатка, то дорогая и модная одежда может и не понадобиться.

Отметим, что по мере взросления внешние данные теряют актуальность. Поэтому для учеников старших классов внешний вид одноклассников чаще всего не имеет первостепенного значения.

На втором месте — увлечения, хобби, творческие способности. Если в классе есть мальчик, посещающий спортивную секцию, или девочка, играющая на скрипке, то их увлечения спортом или музыкой обязательно вызовут восхищение одноклассников. При этом эти внешкольные занятия обязательно начнут посещать те, кто желает повысить свой авторитет.

Третье место среди лидеров удерживают те, кто умеет рассмешить класс на уроке. Их называют «баламутами», но к таким детям относятся положительно и взрослые, и их ровесники.

Четвертое место в рейтинге популярности занимают дети с активной жизненной позицией и явными организаторскими способностями.

Подчеркнем, что определение лидера в детском сообществе во многом зависит от сложившегося коллектива, уровня воспитания и интеллекта детей.

Что говорит статистика о популярности в школе?

Современные дети отрицают наличие авторитетов, постоянно подчеркивая принадлежность к определенному коллективу, где не принято выделяться «из толпы». Подростки считают что понятие «популярность» равнозначно социальному неравноправию.

Как показывает исследование научно-исследовательской лаборатории «Социологии образования и науки» при НИУ «Высшей школы экономики» г. С. -Петербурга, 50% опрошенных подростков отрицают признание авторитета среди своих сверстников. Они предпочитают использовать термин «душа компании», что указывает на то, что главным качеством у подростков считается не лидерство, а коллективизм, стремление «быть, как все».

Правильная расстановка жизненно важных приоритетов — совет для родителей

Особенно остро вопрос «завоевания популярности» среди сверстников встает, когда приходится переезжать в другой город, переходить в другую школу или гармонично влиться в новый коллектив где, нужно сразу же продемонстрировать свои лидерские качества.

Теперь ребенок «не центр вселенной», но все еще хочет в это верить. Для подростков, с присущим их возрасту юношеским максимализмом и такой же огромной неопытностью, встают непростые психологические задачи: понять, что нужно, чтобы стать по-настоящему успешным человеком, уважаемым членом коллектива, востребованной обществом и самодостаточной личностью.

Если родители объяснили в самом раннем младенчестве, что важнее быть, а не казаться, добиваться, а не создавать видимость, то знакомство с новым коллективом для ребенка пройдет безболезненно и психологические потрясения, связанные с адаптационным периодом пройдут незаметно.

Исправлять недостатки своего воспитания, конечно, намного сложнее, но делать это необходимо в любое время. Для подростков важно соответствовать стандартам, принятым в его классе. Но родители, временно отойдя на второй план, должны, все же, быть всегда в курсе переживаний ребенка, стараясь мягко и ненавязчиво, без давления и окриков подсказывать выход из любой сложившейся ситуации.