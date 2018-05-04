Молодая мама 50 лет: действительно поздние роды

СодержаниеХорошо за 50!«Пожилые женщины за 40»«Старородящие» российские звезды: в тренде материнстваПроблемы материнства среднего возрастаВыгоды поздних беременностей

Материнство «за 50» — новый тренд? Еще недавно настолько поздние роды были следствием долгой борьбы с бесплодием или случайностью, когда на фоне пременопаузы женщины долго не замечали первых симптомов. А сегодня все появляется все больше молодых мам, отметивших полувековой юбилей. MedAboutMe рассказывает о растущей тенденции, знаменитостях, переживших поздние роды, и преимуществах детей в «золотом возрасте».

Хорошо за 50!

Пожалуй, самый известный символ нового тренда позднего материнства — Джанет Джексон . Суперзвезда родила своего первенца в возрасте 50 лет, в третьем браке с катарским миллионером.

О своей беременности Джанет сообщила поклонникам в твиттере, объясняя причины отсрочки мирового турне. «Я подумала, что вам это важно знать, и вы первыми об этом узнаете», — написала певица. Мы с мужем заняты планированием семьи, поэтому мне придется отложить тур. Пожалуйста, попытайтесь понять: мне важно то, чем я сейчас занята, и доктор велел мне «успокоиться». Но я о вас не забыла, и продолжу турне, как только смогу».

Малыш Иссай родился здоровым, хотя о способах зачатия и течении родов ничего не известно.

Джексон — не первая знаменитость, решившаяся на столь позднее материнство. Американская певица Софи Б. Хоукинс первого ребенка родила тоже не рано — в 44 года. Материнство оказалось увлекательным занятием, и певица решилась на повторение опыта: второй сын родился почти сразу после 50-летнего юбилея. Для зачатия она прибегла к подсаживанию ранее замороженного эмбриона из собственной яйцеклетки и донорской спермы.

Хоукинс призналась, что ее возраст заставил ее дважды подумать о разумности такого шага. «Я просыпалась с криками „Неужели я уже слишком старая? А вдруг через год у меня откажут колени?

Больше у меня таких страхов нет: я чувствую себя здоровой и сильной. Я также ощущаю огромную поддержку от своих детей, и это счастье. “

Эти женщины — часть небольшой, но растущей тенденции: еще 10 лет назад становиться мамой в 50 было практически немыслимо. Женщины при случайной беременности старались прервать ее как можно быстрее, чтобы „не попасть в газеты“. При этом нередко им приходилось упорствовать и доказывать в клиниках при первичных приемах, что они не путают симптомы климакса и беременность, настолько редки были подобные ситуации.

Согласно статистике США, в 1997 году у женщин старше 50 лет было отмечено 144 рождения во всей стране, в 2012 на свет у таких молодых мам появилось 600 детей, в 2013 каждую неделю регистрировались 13 родов. И это только самостоятельные беременности, без учета усыновления или услуг суррогатных матерей.

Сима Шапиро, усыновившая двух российских малышей в возрасте 46 и 48 лет, создала блог MotheringintheMiddle (Материнство в середине жизни). На сайте множество женщин, которые рассказывают об опыте воспитания ребенка, начиная его в 40, 50 и даже 60 лет. К сожалению, как отмечают сами мамы, реакция окружающих отличается от одобрения. Частые вопросы: „Вы шутите, да Вы его бабушка!“, „Зачем Вы решились, в Вашем-то возрасте?!“ и даже „Как Вы это вообще допустили?!“

Дианна Скотт в свои 46 решила прибегнуть к суррогатному материнству. О ней и ее очаровательных близнецах написали в газете, после чего Дианна получила массу комментариев и „большинство были, мягко говоря, не совсем положительными. Многие говорили, что мы эгоистичны, „как мы дошли до такой мысли“.

Немолодые „молодые мамы“ также отмечают двойственность реакции: никто не осуждает отцов. Так, Роду Стюарту не задают вопросы, „как он такое допустил“. Хотя его седьмой ребенок стал подарком на 60-летие, а восьмой появился, когда Стюарту исполнилось 66.

“Пожилые женщины за 40»

Доктор Марк Зауэр — один из специалистов-пионеров в оплодотворении in vitro пожилых женщин. Когда он опубликовал в 1990 году в медицинском журнале исследование о своей работе, посвященной 40-летним молодым матерям, это стало событием международного масштаба.

Комментарий экспертаМарк Зауэр, профессор акушерства и гинекологии, специалист по репродуктивной медицине

Про «пожилых женщин» в возрасте 40 лет кричали все заголовки, и в контексте того времени люди действительно считали, что женщины за 40 слишком стары для материнства. Всего 25 лет спустя американцы вполне привыкли не только к ЭКО, но и к женщинам, решающим рожать в 40 лет.

Есть также признаки, что люди привыкают и к матерям, которым 50 и старше. Большинство моих пациенток старше 30 даже не считает нужным упоминать, что в тот же день рядом с ними рожала женщина за 50, потому что это «так обыденно». Я порой спрашиваю: «Вы не хотите обсудить 53-летнюю соседку по палате?». А мне отвечают «А что в ней необычного?»

Действительно, достижения науки сегодня уже не удивляют родами 50-летних мам. Самые возрастные мамы живут в Индии: там после ставшего доступным экстракорпорального оплодотворения на свет появились уже несколько малышей-первенцев от мам не только «за 60», но и за 70. и это по-настоящему поразительно!

«Старородящие» российские звезды: в тренде материнства

Учитывая, что еще не так давно на территории нашей страны существовал термин «старородящая», который вписывали в карту всем девушкам, впервые решившимся завести ребенка в 24 года и старше, роды в 40 в России — не такое частое явление. Хотя «возрастные первородящие», как теперь принято называть мам в возрасте 30 и далее, теперь совсем не редкость.

В России тоже немало звезд, решившихся на «позднее» материнство, хотя и не настолько позднее.

Стать матерью, прожив полвека и более, конечно, не то решение, к которому легко прийти. Скорее всего, женщине придется полагаться на ЭКО и использовать донорские яйцеклетки, если она не замораживала биоматериалы раньше. И это довольно недешево.

Не так все просто и со здоровьем. По словам медицинских экспертов, чем старше женщина, тем больше риск для здоровья во время вынашивания в развитии гипертонии, диабета, тромбозов и всех осложнений беременности и родов, вплоть до вероятности летального исхода. У ребенка также возникают повышенные риски.

Комментарий экспертаМарк Зауэр, профессор акушерства и гинекологии, специалист по репродуктивной медицине

То, о чем умалчивают популярные истории: есть много женщин, которые стремятся к позднему материнству, но ничего не выходит. Они не могут зачать или выносить, или, не дай бог, у них рождается ребенок-инвалид, а им уже 50, 55, и нужно справляться с этим. К такому тоже надо быть готовыми.

По мнению Вадима Шуравина, врача-гинеколога специализированного московского роддома, малыши, рождающиеся у мам «за сорок», в развитии и здоровье не отличаются от любых других, и сами мамы в беременность и в послеродовом периоде не отличаются от более молодых коллег: кто-то вынашивает и восстанавливается лучше, кто-то хуже. А вот в родах у позднородящих нередко отмечается слабость родовой деятельности.

Сами «поздние мамы» отмечают и эмоциональные трудности, связанные с детьми.

Личный опытДианна Скотт

Когда вы думаете об этом, это похоже на: «Я же почти старая, и я стану просто старой, когда мои дети подрастут, и когда они закончат учебу, у них будут старые родители, и, боже упаси, я, вероятно, не доживу до внуков…» И хотя это не повод отказываться от детей в любом возрасте, но надо изучать опыт женщин, которые проходят через все это, прежде, чем решиться на ребенка.

Выгоды поздних беременностей

Женщины говорят, что есть много бонусов в позднем материнстве. Основа списка положительных моментов — это опыт, как свой, так и чужой. И отношение к материнству и детям с возрастом существенно меняется, и полжизни с ее уроками позади, и дети друзей давно подросли, поэтому все младенческие колики и истерики трехлеток воспринимаются с пониманием, и можно получать немало ценных советов. Есть и бонусы в виде состоявшейся карьеры, прочных, проверенных временем семейных отношений и действительно четкого желания завести ребенка ради ребенка, а не для сохранения брака, соответствия общественному мнению и т. д.

Что касается детей, большинство матерей говорят, что их дети не считают их «старыми» родителями. Они думают о них, как о просто родителях.

Личный опытДебора Шапиро

Я думаю, что мои дети чувствуют, что я их очень, очень люблю, и как молодая мама, и как «поздняя». Это похоже на исполнение мечты — наконец иметь детей, поэтому каждый день я просыпаюсь и говорю: «Я самый счастливый человек в мире», и я надеюсь, что дети это чувствуют.

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