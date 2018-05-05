Детская комната: идеи интерьера 2018

Перед многими родителями стоит задача о создании безопасного и комфортного интерьера детской комнаты. Сделать его нужно таким образом, чтобы атмосфера в комнате располагала к творческим процессам, увлекала ребенка новыми идеями, чтоб он разносторонне развивался.

В статье будут предоставлены идеи для оформления детского помещения, где современные дизайнеры, детские психологи и педиатры поделились своими мыслями. Подборка проектов интерьера доступна многим родителям, так как все можно реализовать собственными руками без особых усилий и затрат.

Чтоб дизайн в комнате был привлекательным и эффектным, а также же нравился ребенку, нужно спланировать все нюансы, учесть мнения психологов и специалистов по цветотерапии.

Как же найти компромисс и подобрать, доступный по ценовой категории, привлекательный вариант дизайна детской комнаты? Данную проблему можно решить, опираясь на возраст и характер ребенка, а также его увлечения и хобби.

Выбор мебели и стиля детской комнаты

Основную роль в оформлении детской комнаты играет мебель. Родители должны при этом понимать, что «апартаменты» мальчика будут значительно отличаться от «замка» юной леди. А именно будет разниться мебель. Делая ремонт в детской, необходимо также учитывать и мнение младших членов семьи, ведь это будет их место уединения.

Мальчики больше предпочитают мебель стиля «модерн» с необычной формой кровати, стильным столом, бескаркасными креслами. Если родители могут позволить в детскую комнату немного роскоши, то можно порадовать маленького мужчину кроватью-автомобилем или кроватью-кораблем.

Такая обстановка добавит изюминку в интерьер комнаты. На фото ниже можно увидеть идеи для интерьера детской комнаты, а новинки 2018 года порадуют не только малышей, но и взрослых.

Красиво оформить детскую девочки также можно, учитывая некоторые предпочтения юного дарования. Маленькая принцесса будет комфортно себя чувствовать в комнате со спокойными и нежными расцветками обоев, штор и мебели. Можно обыграть обстановку в стиле прованс, где вся меблировка и предметы интерьера мило смотрятся, создавая малышке уют.

Также милым очаровашкам нравится классический стиль с простыми формами. Ведь все украшение комнаты состоит из аксессуаров ее хозяйки.

Организация спального места

Большинство специалистов склоняются к тому, чтобы в детской комнате, помимо мебели, оставалось пространство для активных игр, чтоб ребенок мог беспрепятственно бегать, скакать и прыгать тем самым выплескивая накопившуюся энергию, за весь день. Но как это сделать, если, кроме игровой зоны, должно быть, спальное место и учебная зона, где также можно заниматься творчеством.

Немаловажно организовать место для спортивных занятий ребенка. Плюс ко всему нужна гардеробная, место для хранения игрушек и остальных детских предметов.

На помощь придет легендарная и известная всем родителям, имеющим небольшие детские комнаты, кровать-чердак. Такой вид спальной мебели поможет не только в экономии пространства и драгоценных квадратных метров, но и в интересно организационном процессе выбора спального места.

К тому же, малыши очень любят спать на высоких двухэтажных кроватях. В большинстве случаев это связано с играми. Они представляют, что находятся в доме на дереве, на летающем корабле или другом воображаемом объекте.

Высокие объекты в интерьере комнаты для детей всегда познавательны и увлекательны, они никогда не останутся без внимания.

Такая кровать хороша тем, что под ней очень много свободного пространства, которое можно приспособить под разные системы хранения. Например, можно организовать зону отдыха, поставив туда диван небольших размеров типа клик-кляк. Это особенно актуально, если на ночь часто остаются гости. А можно соорудить игровую зону, повесив шторки, сделав тем самым, схожесть с шалашом. Деткам это очень понравится.

Спальные места в комнате для двоих детей

С проживанием в комнате двоих детей задача родителей по выделению для каждого определенного пространства усложняется. Особенно если детская комната небольшая. Тут самое первое, что может прийти в голову — это двухъярусная кровать. Но обычно с появлением такой мебели, детишки начинают спорить между собой по поводу размещения.

Особенно если их разница в возрасте не так велика и оба ребенка мальчики, то спор о том, кто будет спать на верхнем ярусе, обеспечен. Чтоб это не произошло, можно обустроить все с помощью оригинального дизайна, организовав спальное место на нижнем ярусе.

Например, можно повесить занавески, тем самым сделать зону для уединения. А можно включить фантазию и соорудить настоящий домик или замок для принцессы, сделав дверцы и окошки. Несложно сделать конструкцию в виде ракеты или космического корабля, разрисовав макет яркими красками, украсив его различными тематическими наклейками, — ребенок будет безумно рад и благодарен такому креативному исполнению.

Если комната немаленькая и располагает наличием большого количества мебели, то можно присоединить к кровати горку, чтоб спускаться по ней с верхнего яруса, а не по лесенке. А можно такую конструкцию сделать в виде спортивного комплекса, где дети смогут не только развлекаться, но и выполнять различные спортивные упражнения, тренируя выносливость и пробуждая любовь к спорту.

А также можно под нижним ярусом организовать систему хранения для спальных принадлежностей или игрушек, сделав выдвижные ящики. С их помощью можно сэкономить пространство для двоих деток. Такие ящики многие мастерят самостоятельно.

Для изготовления их понадобятся всего лишь доски, фанера и 4 маленьких мебельных колесика.

Создание акцентной стены в детской комнате

Специалисты считают, что оформление стен в детской комнате в ярких цветах, нежелательно. Предпочтение следует отдать светлым и нейтральным тонам. Ярким акцентом можно выделить всего лишь одну из стен в комнате в виде пестрых рисунков или росписи.

В детской комнате для создания яркого акцента можно использовать не только обычные обои, но и жидкие, а также декоративную штукатурку, настенные плиты и ламинат. Вариантов на сегодняшний день предостаточно.

Сделать акцент можно также с помощью художественной росписи или трафаретов со всевозможными аппликациями. В магазине приобрести тематические наклейки на стену с изображениями известных и любимых мультипликационных или сказочных героев. Предпочтения следует отдавать таким мультгероям, которых любит ребенок. Это порадует его и малыш останется доволен.

Для более активных детей акцентной лучше делать стену за изголовьем кровати. Тогда она не будет так выражено привлекать к себе внимание, ребенку будет проще настроиться на сон, его не будут отвлекать яркие рисунки.

Акцентировать одну из стен можно даже черной или стальной магнитной доской. Такое решение послужит полем для творческих фантазий. На стене ребенок будет не только рисовать мелками, но и развешивать собственные картины и различные фотографии, крепя их разноцветными магнитами. Возможно, даже проснется талант фотографа, что тоже является плюсом в данной ситуации.

В дальнейшем ребенок сам может декорировать свое пространство с помощью личных фотографий. А у родителей переживания по поводу разрисованных стен исчезнут сами собой.

Вигвам, шатер или место для уединения

Несмотря на то что детская предназначена для одного ребенка, ему всё — равно требуется место, где он сможет побыть сам с собой, закрыться от всех и наслаждаться в полном одиночестве своими игрушками, секретничать со сверстниками.

По мнению психологов, каждый ребенок нуждается в уединении.

Одним из популярных мест для ребенка считается вигвам. Он представляет собой простейшую конструкцию, состоящую из деревянных палок, обтянутых плотной тканью. Место абсолютно безопасно для ребенка, так как сделано из натуральной и легкой древесины, что очень важно в наше время, когда практически повсюду одна химия.

А также при падении вигвам не нанесет серьезного вреда детям — конструкция невесомая.

При покупке вигвама можно самим подобрать необходимую расцветку ткани, подходящую под интерьер детской. Это, может быть, материя, схожая с занавесками на окнах или покрывалом на кровати. А также можно подобрать с рисунками любой тематики, например, с различными сказочными героями.

Второй вариант уединения — это мини-шатер. Он также состоит практически из ткани, но имеет каркас из проволоки, который при необходимости возможно убрать. Подвешивается он к потолку. Вот только в комнате с натяжной конструкцией он не подойдет. Ткань таких шатров имеет обычно светлые и пастельные тона, что позволяет с легкостью вписаться в любой интерьер.

Такой шатер больше подходит для детской девочек, они любят различные сказки про восточных принцесс.

Текстильное оформление детской

Основными акцентирующими деталями в интерьере любой комнаты всегда считались изделия из текстиля. Это могут быть занавески на окнах, покрывала на спальных местах или яркие ковры на полу. Поэтому многие дизайнеры рекомендуют дизайн интерьера делать в светлых тонах, чтобы в дальнейшем, с помощью текстильного оформления, ставить яркие акценты в необходимых местах. Использование такой методики в детской комнате намного практичнее.

Так как детки быстро растут и вкусы у них тоже с возрастом меняются, а заменить занавески или плед на кровати значительно легче, чем переклеивать обои во всей комнате.

Именно такой вариант оформления деткой подходит даже новорожденным. Для такого возраста желательно использование светлых и нейтральных оттенков, что в последующем будет способствовать быстрому расслаблению и спокойному сну. А для фокусирования зрения, что так необходимо в младенческом возрасте, можно сделать акцент на занавесках или ковриках, а также отличным решением будет повесить яркий балдахин.

Системы хранения — многообразие форм

С возрастом ребенка все чаще поднимается вопрос о функциональной и эффективной системе хранения детских игрушек. Чем старше становится малыш, тем меньше свободного пространства остается для хранения. Изначально, когда ребенок еще мал и игрушек не так много, то вполне можно обойтись и парой контейнеров или обычным небольшим стеллажом.

Но с каждым годом их количество растет, и этот вопрос довольно остро встает перед родителями.

По мнению специалистов, наилучшим выбором считаются открытые стеллажи. Во-первых, они хороши тем, что туда можно складывать контейнеры как с мелкими, так и крупными предметами, а также книги и другие принадлежности. Во-вторых, когда ребенок повзрослеет, а интересы и пристрастия поменяются, то содержимое контейнеров в дальнейшем можно поменять.

Замечательной системой хранения могут послужить и открытые навесные полки. Но важно, чтобы они висели на высоте, доступной ребенку. Такие полки прекрасно впишутся в любой интерьер. Плюс этих конструкций в том, что на них все доступно глазу, а значит и время на поиск нужных предметов намного сократится.

Такие полки можно смастерить собственными руками без особого труда. Понадобятся лишь доски и материалы для декорирования, например, обои или тематические наклейки, а можно просто закрасить заднюю стенку яркой краской, тем самым сделав акцент на полку. Таким способом можно получить уникальный элемент интерьера.

Осветительная система — многофункциональность и эстетика

В комнате ребенка должно быть много света. Обязательно нужно подсвечивать рабочую зону. Но многие детки также любят различные гирлянды с разноцветными лампочками — их можно повесить над спальной зоной, создав атмосферу праздника и хорошего настроения малыша. К тому же она может служить в качестве светильника, чтобы ребенку не пришлось засыпать в темноте.

Декоративные элементы в детской комнате

По мнению многих родителей, декоративные элементы в детской комнате, всего лишь служат украшением для интерьера. Но мало кто задумается, что, подвешенные под потолком различные предметы, фокусируют внимание у ребенка.

А развивать моторику можно с помощью тактильных ощущений, трогая и ощупывая игрушки, развешенные у изголовья кровати.

Развить пространственное мышление помогут всевозможные рисунки и наклейки, резные изделия из дерева и картона. Ко всему прочему, у ребенка развивается тяга к искусству и творчеству, расширяются эстетические познания.