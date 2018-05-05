Видео дня: малышка до слез расстроилась, что у нее будет братик

Мы уже показывали вам детей, которые сильно удивились, узнав о пополнении в семье. На этот раз мы покажем вам девочку, которая была очень рада беременности мамы, пока не узнала, что вместо долгожданной сестрички у нее будет братик.

В Америке принято особенным образом преподносить новость про пол будущего малыша, там даже устраивают целые праздники по этому поводу.

В этом ролике мама тоже хотела необычно сообщить дочке новость и сделала для нее открытку от лица будущего братика.

Чтобы узнать, кто же родится у мамы, мальчик или девочка, малышка открывает конверт с открыткой — и по ее цвету понимает, что скоро у нее будет братик. Девочка так хотела, чтобы у нее появилась младшая сестра, что совсем не была готова к такой новости и расстроилась до слез.

Мама попыталась успокоить дочку, сообщив, что в конверте еще есть конфетки от ее будущего братика. Новость о сладостях, конечно, утешила девочку, однако на последующий вопрос мамы, любит ли она своего братика, девочка решительно ответила — нет.

Ролик быстро распространился по социальным сетям и стал очень популярным в Интернете. Пользователи умиляются наивной реакции девочки, а некоторые подписчики не упустили возможность даже упрекнуть кроху за такую реакцию.

Посмотрите видео в начале статьи, чтобы составить о нем свое собственное мнение, и оставляйте свои комментарии!