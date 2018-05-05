Пропавшая в Ульяновске 9-летняя девочка вернулась домой из гостей

Девятилетняя Полина Сандркина, пропавшая из двора на улице Жигулевской в Засвияжском районе, вернулась домой: оказалось, что она пошла ночевать к подруге. Утром 5 мая девочка вернулась к родителям, ребенок в порядке.