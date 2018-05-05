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Пропавшая в Ульяновске 9-летняя девочка вернулась домой из гостей
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Пропавшая в Ульяновске 9-летняя девочка вернулась домой из гостей 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Девятилетняя Полина Сандркина, пропавшая из двора на улице Жигулевской в Засвияжском районе, вернулась домой: оказалось, что она пошла ночевать к подруге. Утром 5 мая девочка вернулась к родителям, ребенок в порядке.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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Женский форум
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