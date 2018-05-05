Ещё
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго ребенка 

Авторадио 1 час назад
Семьи, где родился второй и третий ребенок смогут получить субсидию, даже если дети у них родятся в последний день действия соответствующей программы. Об этом рассказали в Минфине. Кроме того, изменения включают возможность установить процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых. Владимир Путин в ноябре прошлого года объявил о запуске спецпрограммы ипотечного кредитования под шесть процентов для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-ого рождается второй или третий ребенок. В соответствии с постановлением правительства утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей.
Авторадио: последние новости
В одной из американских школ разразился скандал из-за домашнего задания по биологии Участники программы реновации смогут сделать выбор из трёх домов для переселения - законопроект Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять жирную еду во время жары
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами24
Гибель 23-летней модели попала на видео6
Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты22
Что значит, если у женщины узкие бедра11
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение