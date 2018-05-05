Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей, родивших второго ребенка 

Семьи, где родился второй и третий ребенок смогут получить субсидию, даже если дети у них родятся в последний день действия соответствующей программы. Об этом рассказали в Минфине. Кроме того, изменения включают возможность установить процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых. Владимир Путин в ноябре прошлого года объявил о запуске спецпрограммы ипотечного кредитования под шесть процентов для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-ого рождается второй или третий ребенок. В соответствии с постановлением правительства утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей.