Стиль воспитания — как выбрать верное направление?

Как выбрать верное направление в воспитании и нужно ли его вообще выбирать? Все-таки это — вполне естественный процесс. Действительно, еще несколько десятилетий назад о стиле поведения в семье вряд ли бы кто-то задумался. Но современные педагоги и психологи все же советуют мамам и папам выбирать тактику в воспитании своих чад. Неспроста стилей воспитания выделено целых 15! Возможно, стоит познакомиться с ними и почерпнуть что-то для своей семьи.

Оглавление

Четыре ключевых стиля воспитания

Позитивные стили воспитания

Негативные стили воспитания

Четыре ключевых стиля воспитания

Родители — это первые и самые главные воспитатели в жизни любого ребенка. Именно климат в семье определяет всю будущую жизнь чада, его позицию в обществе и взгляды. Поэтому на маму и папу ложится колоссальная ответственность: воспитать настоящего человека! Как именно это сделать, решать, конечно, самим родителям. Однако стили воспитания и построения взаимоотношений в семье психологи давно уже разделили на несколько классических типов.

Авторитарный стиль воспитания. Строгие правила, непреклонные родители, суровые наказания, жесткий контроль жизни ребенка. Мама и папа, следующие такой модели поведения, очень требовательны и минимально отзывчивы к своим детям. Отсутствие свободы самовыражения и теплоты от родителей часто приводит к тому, что в такой семье воспитываются агрессивные мальчики и девочки с заниженной самооценкой. Детям свойственно постоянное чувство страха и разочарования. Чтобы не стать заложниками такого стиля воспитания, родителям лучше пересмотреть свое отношение к ребенку и его интересам, смягчить контроль над ним и перестать давить на малыша.

Авторитетный стиль воспитания. Правила в этой семье строгие, но справедливые и последовательные. Мама и папа многого ждут от детей, но при этом проявляют теплоту, отзывчивость и понимание по отношению к ним. Детям дают свободу выражать свое мнение, самостоятельно принимать решения и совершать независимые поступки. Как следствие, ребенок в авторитетной семье вырастает уверенным в себе, умеющим контролировать свои эмоции и существовать в обществе. Считается, что во взрослой жизни он имеет большие шансы на то, чтобы стать счастливым и успешным.

Либеральный стиль воспитания. Правил в семье почти нет, как в принципе и требований. Мама и папа очень отзывчивы и снисходительны по отношению к ребенку, скорее играют роли друзей, нежели воспитателей и наставников. Они рискуют вырастить избалованного, капризного «хозяина жизни». Если родители не ставят перед чадом целей, не будет он их ставить себе и во взрослой жизни. Психологи посоветовали бы таким родителям скорее создать семейные правила и выделить ряд обязанностей для своего чада. Немного контроля ребенку, воспитанному в такой семье, точно не помешает.

Индифферентный (невовлеченный) стиль воспитания. В такой семье, как правило, родителям просто некогда заниматься своим ребенком. Они вовсе не требовательны и почти оторваны от жизни дочери или сына. Мама и папа предпочитают удовлетворять базовые потребности чада, пренебрегая своими обязанностями наставников. Дети вырастают в такой семье замкнутыми, потерянными и напуганными. На скользкую дорожку из-за отсутствия внимания со стороны взрослых они рискуют встать уже в подростковом возрасте. Конечно, таким родителям остается только пожелать выкроить немного времени для своего ребенка и уделить как можно больше внимания его интересам и переживаниям.

Позитивные стили воспитания

Четыре базовых стиля воспитания, возможно, слишком категоричны, и мало кто из родителей согласится признать себя приверженцем авторитарного или, например, невовлеченного стилей. Поэтому психологи разработали еще 11 тактик, являющихся перекрестными версиями основных. Вот стили семейного воспитания, которые оцениваются как здоровые:

Интуитивное воспитание. Родители предпочитают ничего не изобретать и просто следовать той же модели поведения, какой придерживались их мамы и папы.

Гиперопекающий стиль. «Родители-вертолетчики» кружат над чадом, не оставляя ни на минуту без своего внимания, за что получают чрезмерно зависимых от них дочек и сыновей.

Медленное воспитание. Мамы и папы дают детям возможность развиваться в собственном темпе и заниматься тем, чем те действительно хотят. Не ускоряют взросление и не надоедают советами.

Естественное воспитание. Центр внимания в семье — эмоциональная связь родителей и ребенка. Знания малыш приобретает самостоятельно, зато понимание и теплоту со стороны мамы и папы ощущает постоянно.

Уравнивающее воспитание. Очень похоже на демократическое, только семья в этом случае живет, как единая команда. Для всех — одни правила, общие обязанности и цели. Дети в таких семьях с первых дней учатся быть частью коллектива. В будущем из них вырастают отличные дипломаты, спортсмены и справедливые представители власти.

Духовное воспитание. Мама и папа учат ребенка устанавливать близкие отношения с Богом, жить в гармонии с собой и в вере. Психологи считают, что в таких семьях вырастают очень сильные духом дети с четкой системой ценностей и адекватной самооценкой.

Позитивное воспитание. Родители вдохновляют и направляют свое чадо, поддерживают во всех начинаниях и учат верить в себя. Основа этого стиля воспитания — доверие и здравый смысл. Дети в такой семье растут с позитивным психологическим настроем и набором продуктивных жизненных навыков. Минус один: в слепом доверии мама и папа рискуют упустить момент, когда ребенок оступится, но утаит это.

Негативные стили воспитания

Следующие стили воспитания детей можно назвать скорее негативными из-за подавляющей детей роли родителей:

Согласованное развитие. Стиль воспитания, ставший особенно популярным в последние годы. Родители так хотят воспитать гениального ребенка, что круглосуточно водят его по секциям, кружкам и центрам раннего развития. Да, возможно, чадо, воспитанное в такой семье, раньше начинает говорить, танцевать и заниматься спортом, но в суете многочисленных увлечений малыш рискует недополучить родительского тепла и понимания.

Нарциссическое воспитание. Классифицируется специалистами как нездоровое воспитание. Родитель настолько увлечен собой, что использует ребенка для удовлетворения собственных потребностей.

Опекающее воспитание. Родители настолько хотят защитить своего ребенка, что не позволяют ему самостоятельно изучать этот мир, а только диктуют, чем и как чаду заниматься можно. Тревожная статистика: у мальчиков, которые воспитываются в таких семьях, нередко наблюдаются сексуальные отклонения.

Вредоносное воспитание. Еще один нездоровый тип воспитания. Родители агрессивно ведут себя по отношению к ребенку, игнорируют его потребности и всячески подавляют личность чада.

Конечно, крайне редко можно встретить семью, практикующую какой-либо один вид воспитания. В основном мамы и папы используют сразу несколько, причем чаще всего те стили, которые практиковались в их семьях. Познакомившись со всеми тактиками воспитания, проще сделать выводы о преимуществах и недостатках своего поведения в семье. Как считают психологи, очень важно, чтобы стили воспитания в семье были едиными для всех детей. И, конечно, мама и папа должны смотреть в одном, желательно позитивном, настроении.