Сенсорное воспитание — модное слово или основа развития малыша?

Не секрет, что маленький человек познает все через свои органы чувств. Многолетние наблюдения за тем, как малыш все трогает, нюхает, пробует и рассматривает стали основой для развития теории сенсорного воспитания. Это не просто окружение крохи предметами на любой вкус и цвет, это целенаправленное развитие его восприятия, формирование полного представления о различных свойствах предметов. Специалисты называют сенсорное воспитание детей фундаментом для их дальнейшего развития. И даже отмечают, что без него у малышей могут возникнуть проблемы в будущем.

Оглавление

Познание мира начинается с ощущений

Системы сенсорного восприятия

Игры для сенсорного воспитания дошкольников

Познание мира начинается с ощущений

Младенец только рассматривает и пытается попробовать предметы, а уже формирует свое представление о цвете, форме, размере, запахе, вкусе и положении предмета в пространстве. Чем шире будет ассортимент для изучения, тем лучше он будет развивать свою сенсорную культуру. Так начинается его познавательная деятельность. Умение различать высоту и форму предметов, цвета и оттенки, тембр звуков — одно из ключевых в жизни любого человека. На развитии всех этих навыков строится сенсорное воспитание дошкольников. Педагоги считают, что ребенок будет развиваться гармонично, если освоит ряд следующих так называемых эталонов:

Систему мер длины;

Систему мер веса;

Систему направлений;

Геометрические фигуры;

Цвета;

Систему величин;

Различные звуки;

Запахи;

Фактуры.

Усвоение всего перечисленного — процесс небыстрый, однако этот этап является основой для умственного развития ребенка и развития его речи. Педагоги разделяют сенсорное воспитание дошкольного возраста на три этапа:

Освоение сенсорных предэталонов: узнавание главных особенностей предметов — формы, величины, расстояния до них. Длится примерно с шести месяцев до двух с половиной лет.

Знакомство с эталонами через сравнение: ребенок начинает узнавать цвета, различать оттенки, а также геометрические фигуры. В его представлении это выглядит примерно так: «оранжевый и круглый, как апельсин», «красный, как помидор». Этот этап малыш проходит с трех до шести лет.

Этап сравнения предметов с общепринятыми эталонами, то есть с цветами радуги, стандартными геометрическими фигурами, звуками родного языка и так далее. Окончательное усвоение всей системы завершается примерно к семи годам.

Таким образом, благодаря сенсорному воспитанию, к школе ребенок должен освоить цвета радуги, несколько величин, базовые геометрические фигуры, вкусовые ощущения, запахи, фактуры, понятие тяжести предметов и их звучание, а также начальное ориентирование во времени (понятия утро, день, ночь).

Системы сенсорного воспитания

Среди всех систем, которые раскрывают сенсорное воспитание детей дошкольного возраста, самые известные две: Марии Монтессори и Фридриха Фребеля. Есть даже специальные детские сады, где воспитывают малышей по одной из этих систем. Система Монтессори, которая сейчас у всех на слуху, соединяет познание ребенком окружающего мира со знакомством с окружающими предметами. По теории Марии Монтессори, необходимо наполнить развивающее пространство дошкольника так, чтобы предметы непременно вызывали его интерес. Малыш будет изучать их, развивать свое зрение, слух, мелкую моторику, тем самым получая полноценный умственный рост. К каждому упражнению Монтессори предлагает дидактический материал. К примеру, развивать детские пальчики и получать тактильные ощущения она рекомендует с помощью набора разных на ощупь дощечек или тканей — гладких, шершавых и так далее. В системе Монтессори ребенок взаимодействует с различными предметами самостоятельно. Фридрих Фребель в своей системе больше внимания уделяет развитию моторики рук. По его мнению, развивая пальчики, малыш изучает и свойства предметов. Фребель даже разработал специальное дидактическое пособие, состоящее из набора геометрических фигурок, которые можно сложить из таких же деталей, только поменьше.

Игры для сенсорного воспитания дошкольников

Не обязательно подробно изучать системы Монтессори или Фребеля, чтобы организовать сенсорное воспитание детей дошкольного возраста. Как и многое другое, это лучше делать в игре. Соорудить «развивашки» можно дома из подручных материалов.

Крышечки от детского питания отлично подойдут в качестве сенсорных дощечек, достаточно наклеить на внутреннюю часть каждой материалы, разные на ощупь: бархат, картон, шелк, наждачную бумагу, гречневую крупу и так далее.

На частях собственного тела малышу можно объяснить такие понятия, как «слева», «справа», «спереди» и «сзади».

С помощью предметов одинаковой формы можно показать крохе, что такое «один», «много» и «мало».

«Найди такой же»: определяем форму и цвет предметов по образцу, чередуем и группируем по признакам.

«Прятки»: вырежьте из цветной бумаги 5 больших и столько же маленьких фигурок: круг, овал, прямоугольник, квадрат и треугольник. Предложите малышу «спрятать» маленькие фигурки за большие.

«Мешок с сокровищами»: в непрозрачный мешочек положите различные на ощупь и по форме предметы — шарик, машинку, кубик, коробок от спичек, металлический замок. Самые маленькие будут просто доставать предметы, а те, кто постарше, смогут угадать их на ощупь и даже охарактеризовать.

«Найти этот цвет». Играть можно как дома, так, например, на улице или в магазине. Покажите крохе предмет и попросите найти несколько вещей такого же цвета.

«Бусы». Покажите ребенку бусины разных видов и попросите нанизывать их на шнур в определенной последовательности. Сначала пусть это будут только две формы бусин, но постепенно вы можете усложнять игру, добавляя новые виды.

«Угадай вкус»: нарежьте кубиками или дольками разные фрукты и овощи и предложите крохе угадать их с закрытыми глазами. Заодно спросите, каким был вкус (сладкий, соленый, кислый, горький), понравился ли ему этот продукт.

Подбери фигуру: покажите малышу изображения геометрических фигур и попросите выбрать такую же, только уже вырезанную из бумаги.

Заштопай варежку: вместо варежек может быть любой другой интересный крохе предмет. Вырежьте из цветной бумаги силуэты с дырками в форме геометрических фигур, и отдельно — маленькие кружочки, треугольнички, квадратики и так далее. Наклейте варежки на лист белой бумаги и предложите дошкольнику найти подходящие «заплатки» и наклеить их на варежки. Эта игра развивает не только воображение и логическое мышление ребенка, но и мелкую моторику.

Также сенсорные навыки малыша очень хорошо развивают рисование, лепка из пластилина и аппликация. Вы удивитесь, насколько много он умеет, когда начнете регулярно заниматься с дошкольником! Кстати именно сенсорное развитие ребенка определяет его готовность к школе. Ряд исследований показали, что большая часть проблем в первых классах связана именно с недостатком точности восприятия малыша. И, конечно, от сенсорного развития в дошкольном возрасте зависит дальнейший творческий потенциал ребенка. Потому что все, что он трогает, пробует на вкус, нюхает и рассматривает, оставляет след в его воображении.