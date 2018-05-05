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Экс-возлюбленная Юрия Шевчука рассказала об их 20-летнем сыне
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Экс-возлюбленная Юрия Шевчука рассказала об их 20-летнем сыне 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
По словам Марьяны, которая сейчас живет в Берлине, мужчин в ее жизни было четверо. Отец подарил жизнь. Учитель Олег Павлович Табаков — профессию, Юра Шевчук — сына Федора, а Федя помог ей стать собой… Сейчас сыну Шевчука и Полтевой уже двадцать лет. Несмотря на то, что его родители расстались, они продолжают общаться как близкие родственники. «Федя совершенно самостоятельный, не поддается никакому влиянию. Пыталась его вначале воспитывать, потом бросила, потому что поняла — это невозможно. Он не делает того, чего не хочет, а только то, что считает нужным. Конечно, я дала ему хорошее образование. И он говорит по-русски лучше, чем ребята, которые приезжают в Берлин из России. Федя гордится своими родителями, но при этом в нем нет никакой мажористости, никогда никому не рассказывает, чей он сын», — рассказала Марьяна.
Сын Юрия Шевчука с мамой / фото: instagram.com  Полтева призналась, что никогда не старалась держать сына в строгости. Она предпочитает общаться с ним, как подруга. «Странно, что я никогда не чувствовала себя его мамой в полном, смысле этого слова. Полностью доверяю сыну. Наблюдая за ним, вижу: он хороший человек. Он очень похож на отца: такой же философский склад ума, такая же пластика. Так же как Юра любит общаться, всматривается в человека, старается его понять», — поведала Полтева журналу «Коллекция Каравана историй».
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