Что делать, если ребенок дерется?

Совсем недавно вы держали своего кроху на руках, и он улыбался вам беззубым ртом так, что сердце переполняла любовь. Потом вы радовались, что он сел, пополз и наконец-то встал на ножки и неуверенной походкой двинулся изучать мир. Но что это?! Позади пара месяцев, и этот милый малыш неожиданно для мамы укусил ее, а потом ударил. А в два года в песочнице бьет приятелей по игре. В три придёте в сад и услышите жалобу, что сын дерется. А как реагировать, когда ребенок приходит из школы с синяком на лице? В этой статье мы разберем, почему дети дерутся и что делать. Чтобы максимально раскрыть тему, мы рассмотрим эту проблему в соответствии с возрастом ребенка, периодом эмоционального созревания и приведем два авторитетных мнения: психолога Ларисы Сурковой и врача-педиатра Евгения Комаровского

1 год Чаще всего плохое поведение в этом возрасте связано с увеличением запретов для ребенка. Малыш ходит и активно познаёт мир. Когда его останавливают, иногда даже грубо, он начинает на это реагировать как умеет. «Представьте — вы все понимаете, четко знаете, чего хотите, просите окружающий мир о помощи, обращаетесь к самому-самому близкому человеку, своей мамочке! А она, они, все вокруг не понимают! Ну что сделать в этой ситуации, кроме как психануть, выгнуться, зарыдать, укусить, ударить», — говорит известный психолог, мама пятерых детей Лариса Суркова. «Темпы развития головного мозга ребенка опережают его физическое и вербальное развитие. Объем информации огромен, а он впитывает это все как губка. В какой-то момент нервная система малыша, перегруженная реками полезных и бесполезных данных, не выдерживает и требует перезагрузки. Выход эмоций у ребенка один — крик и сопровождение поведенческими проявлениями (удары, укусы, пинки)», — объясняет она.

Рекомендации:

отвлекать, запаситесь парой десятков вариантов, как отвлечь. Посмотреть в окно, почитать книжку, взять игрушку, приготовить яркие картинки, краски;

используйте звук, дети хорошо переключаются на хлопки в ладоши; звук будильника на телефоне;

нельзя проявлять агрессию. Это время прямого отзеркаливания. Вы кричите — он кричит; вы злитесь — он дерётся. Очень важно об этом помнить;

старайтесь не забывать, что он хоть и подросший, но малыш. И у него нет причинно-следственных связей;

просто будьте готовы: у него изменятся вкусовые пристрастия;

он станет вашей тенью и будет хотеть от вас больше внимания.

2-4 года

Если ребенок дерется с родителями, то причина в 2–4 года — это проверка границ ребенком. Чаще всего это встречается в семьях, где воспитывают свободную личность и нет никаких запретов. Ребенок растет в огромном потоке информации, для него всё новое и незнакомое, если не установить границ поведения, ребенку сложно себя контролировать, и это выливается в агрессию к близким. Еще одна причина плохого поведения малыша по отношению к другим детям — неспособность полноценно высказаться, в этом возрасте большинство детей разговаривают плохо. Словарный запас, чтобы быстро сформировать и высказать претензию, недостаточен. Проще ударить, толкнуть, закричать. Еще нервная система до конца не сформирована, и ребенку сложно контролировать свои эмоции.

Рекомендации от доктора Комаровского:

дозировать просмотр мультфильмов и оградить от просмотра взрослых передач;

ограничить прием сладкого;

больше гулять на улице и в активные физические игры;

наладить отношения в семье, перестать самим проявлять агрессию, не ссориться с членами семьи при ребенке;

исключить физическое наказание;

научить ребенка проговаривать свои эмоции и проживать их в играх;

на собственном примере научить просить прощения.

4–6 лет Дети в этом возрасте уже меньше дерутся, они чаще всего умеют высказать свое мнение, договориться, отстоять права. Но если вы все же видите агрессивное поведение ребенка на площадке или поступают жалобы из сада, то причину необходимо искать в семье. В первую очередь надо проанализировать, присутствует ли физическое наказание. Если это считается нормой, то ребенок будет обижать детей младше по возрасту, ведь он вынес из семьи: если ты сильнее, то прав. Наказывая ребенка в разъяренном состоянии, вы даете ему понять, что если рассердился, то можно и ударить. Другой причиной агрессии в этом возрасте может быть попытка обратить на себя внимание. Очень часто, когда ребенку не хватает вашей заботы или в семье появляется новорожденный, старший начинает делать назло, зная, что обязательно получит реакцию родителя, и здесь уже неважно, какая она будет.

Советы применительно к этому возрасту заключаются в работе родителей над собой и своим поведением:

создавайте для ребенка максимально положительную среду, контролируйте по мере сил собственные эмоции;

следите за своей речью, наложите запрет на мат и откажитесь даже от шуточных ругательств и пошлостей;

поработайте над отношениями внутри семьи, исключите агрессивное поведение к ребенку и другим членам семьи;

исключите физическое наказание ребенка;

проводите с ребенком больше времени.

Бо́льшая часть агрессивных проявлений временна и является возрастной, обычно враждебные выпады проходят до 6–7 лет. Если же проблема сохраняется, то это уже внутрисемейные причины, и здесь без психолога не обойтись. Не забывайте, что каждый ребенок индивидуален, причины детской агрессии и пути решения нужно искать только в рамках конкретного ребенка. Но после применения хотя бы нескольких советов из подборки выше отношения с ребенком точно станут лучше. И вы обязательно найдете решение проблемы, не утратив доверия своего чада и сохранив свой авторитет как родителя.