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Самый красивый преступник мира Джереми Микс женится на беременной подруге
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Самый красивый преступник мира Джереми Микс женится на беременной подруге 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
Хлоя Грин и Джереми Микс сейчас находятся в ожидании рождения своего сына, а параллельно готовятся к свадьбе. По сообщениям источников, свои отношения пара официально оформит уже в ближайшие несколько недель. По сведениям Daily Mail подготовкой к свадьбе занимаются родители Хлои. Сообщается, что влиятельный отец будущей матери дал паре свое благословение, но потребовал, чтобы торжество прошло в Монако. Причина — строгие законы, которые регулируют потенциальный развод.
Отмечается, что родители Хлои верят в искренность чувств Джереми по отношению к их дочери.
Напомним, для Микса этот брак, как и ребенок, станет вторым. От экс-супруги и сына он ушел именно к Хлое. Для Грин семейные отношения и малыш станут первыми.
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Фото:Instagram
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