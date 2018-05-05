«Похоже на мошенничество»: врач — о попытках планировать пол будущего ребенка

Sobesednik.ru узнал о том, что многие наши граждане до сих пор верят в возможность планирования пола ребенка.

В 90-е в народе ходил анекдот про наивную женщину, которая хотела родить мальчика с голубыми глазами и светлыми волосами. Гражданка обратилась по объявлению в газете, в котором неизвестные обещали спланировать внешность и пол ребенка, а закончилось все бутылкой водки, сексом с незнакомцем и словами: «Мальчик? С голубыми глазами? Да уж какой получится!» Такие объявления, правда, в интернете можно встретить и сейчас.

Хочешь девочку? Ешь горошек!

Если набрать в поисковике «Спланировать пол ребенка», то появится множество ссылок на сайты, где авторы описывают различные народные методы. Скажем, чтобы зачать мальчика, нужно налегать на копчености, соленья (вот гастроэнтерологи-то обрадуются!), грибы, картофель в мундире, авокадо, яблоки, абрикосы, бананы, персики и петрушку. Если хочется девочку, то нужно есть рыбку, рис, спаржу, огурцы, горошек, бобы (бобовой диете порадуется уже муж).

Метод номер 2 в этом списке — овуляция. Считается, что желающие родить дочку должны заниматься сексом за 3–4 дня до наступления овуляции, а сына — в день овуляции.

Есть и такие родители, которые чтением статей не ограничиваются и обращаются к посредникам. Те за немалые деньги обещают все сделать на высшем уровне.

На одном из сайтов, чье название легко пробивается по словам «планирование» и «ребенок», предлагается не использовать «вероятностные» методы, а обратиться к профессионалам, то есть к ним. Стоит это… 150 тысяч рублей! Будущим родителям предлагают воспользоваться методом Валерия Некрасова, который якобы базируется на «сложных математических расчетах по выявлению во времени приоритетов энергетических потенциалов будущих родителей на основе закона Гармонии». Здесь предлагают также рассчитать гармоничное имя новорожденному с учетом параметров характера и определение пола ребенка без УЗИ-аппарата (он якобы вредный). Команда сайта — семья Некрасовых во главе с автором метода.

На основе метода Валерия Некрасова работает и Международный центр «Планирование пола ребенка».

Испытано на своей семье

В Челябинске планированием пола детей в массовом порядке занимается Николай Демидков. Он свой метод опробовал на семье, детях и внуках, теперь несет его в народ. «Я исполнил мечту человечества — нашел способ планирования пола до зачатия! — не скромничает Демидков. — Уже 40 лет занимаюсь планированием и пола, и здоровья будущего ребенка. Ко мне обратились более тысячи семей».

Метод Демидкова основан на анализе крови женщины (группа, резус и уровень гемоглобина в здоровом состоянии). Кроме этого, мужчину интересует, когда у клиентки появились первые месячные. В качестве доказательств, что его метод работает, он приводит несколько кейсов:

«Они наблюдались и лечились у врача в течение девяти лет. Этой паре врачи тоже не ставили диагноз бесплодия. Говорили им — у Вас все пролечено, все в норме. А беременность не наступала. Я им составил программу зачатия девочки. Сперма мужа немного была «слабовата» для зачатия мальчика. Муж работал дальнобойщиком. А у них, как и у летчиков и моряков, очень часто бывают ослабленные сперматозоиды, формирующие мужской пол. Правда, имеются медицинские препараты, исправляющие это. В данном случае оба супруга хотели девочку. 1-го января 2005 г. они меня поздравили с Новым годом и малышка по телефону пропела мне «ура»!»

Демидков пишет, что не только помогает зачать ребенка нужного пола, но и в принципе зачать и выносить, когда врачи бессильны. А подтолкнула его к тому, чтобы творить добро, программа Владимира Путина по улучшению демографической ситуации. Николай заявляет, что планирует пол будущего ребенка с 98–99% вероятности. А как уж на деле рожается обратившимся мамам, кто же проверит и посчитает?!

«Это не научно»

Прокомментировать народные и авторские методы планирования пола ребенка во время его зачатия мы попросили Ирину Ушакову , эмбриолога Центра акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова. Врач удивилась:

— Это, конечно, не научно и похоже на мошенничество. Научно — это делать ЭКО и потом преимплантационную генетическую диагностику. С помощью нее мало того что выбирают эмбрионы для подсадки нужного пола, но можно еще и проверить генетику на много параметров. По-моему, то, что мы подсаживаем морфологически здоровый эмбрион, намного важнее того, какого он пола.

Виктория Шторм