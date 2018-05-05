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Саша Зверева сменила профессию
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Саша Зверева сменила профессию 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бывшая солистка группы «Демо» сменила вид деятельности. Теперь она стала квалифицированной помощницей роженицам в США. Зверева извинилась перед подписчиками за длительное отсутствие в сети, но оправдала такое исчезновение необходимостью помогать сразу двум будущим мамам.
По словам Саши, она работает в тесном сотрудничестве с доктором одной из клиник. Так получилось, что сразу две клиентки бывшей певицы сообщили ей и врачу о начале родовой деятельности. Сложность состояла в выборе будущих мам: одна из них хотела, чтобы малыш появился в домашних условиях, другая планировала попасть в клинику. К счастью для всех, роды одной девушки произошли немного раньше.
Саша рассказала, что успела заскочить домой только на час, после чего помчалась в клинику в машине со второй роженицей. Зверева заметила, что дорога до госпиталя прошла довольно весело, ведь их автомобилю постоянно сигналили другие участники движения, недовольные спешкой.
Саша рассказала о главном принципе своей работы и причинах, по которым многие девушки, пережившие неудачный опыт рождения ребенка обращаются именно к ней — бывшая певица настаивает на естественном появлении малышей на свет и умеет убеждать будущих мам в положительном результате.
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