Саша Зверева сменила профессию

Бывшая солистка группы «Демо» сменила вид деятельности. Теперь она стала квалифицированной помощницей роженицам в США. Зверева извинилась перед подписчиками за длительное отсутствие в сети, но оправдала такое исчезновение необходимостью помогать сразу двум будущим мамам.

По словам Саши, она работает в тесном сотрудничестве с доктором одной из клиник. Так получилось, что сразу две клиентки бывшей певицы сообщили ей и врачу о начале родовой деятельности. Сложность состояла в выборе будущих мам: одна из них хотела, чтобы малыш появился в домашних условиях, другая планировала попасть в клинику. К счастью для всех, роды одной девушки произошли немного раньше.

Саша рассказала, что успела заскочить домой только на час, после чего помчалась в клинику в машине со второй роженицей. Зверева заметила, что дорога до госпиталя прошла довольно весело, ведь их автомобилю постоянно сигналили другие участники движения, недовольные спешкой.

Саша рассказала о главном принципе своей работы и причинах, по которым многие девушки, пережившие неудачный опыт рождения ребенка обращаются именно к ней — бывшая певица настаивает на естественном появлении малышей на свет и умеет убеждать будущих мам в положительном результате.