Чиновники уточнили правила ипотеки для семей с двойней

министерстве финансов прокомментировало правила получения ипотеки для тех семей, у которых родился второй или третий ребёнок. Соответствующее разъяснительное письмо было опубликовано на сайте нормативно-правовых актов, передаёт "РИА Новости"

Как пояснили чиновники, речь идёт о последнем месяце действия программы. Льготная ипотека рассчитана на срок с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Поэтому те семьи, где детки родились в самом конце действия льготы, т.е. в декабре 2022 года, не смогут получить долгожданный кредит, так как не успеют его оформить.

Помимо особенностей последнего месяца программы, чиновники скорректировали субсидию на третьего ребёнка, рождённого после получения программы в связи с рождением второго. Так, если в семье родился ещё один малыш, то родители смогут продлить ипотеку на дополнительные пять лет.

Согласно принятому прошлой осенью указу, семьи, где родился второй или третий ребёнок с 2018 по 2022 год, могут получить ипотеку на 6 процентов годовых. При этом субсидирование будет длится три года для второго ребёнка и пять лет для третьего, затем процентная ставка вырастет.