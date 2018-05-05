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Чиновники уточнили правила ипотеки для семей с двойней
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Чиновники уточнили правила ипотеки для семей с двойней 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В министерстве финансов прокомментировало правила получения ипотеки для тех семей, у которых родился второй или третий ребёнок. Соответствующее разъяснительное письмо было опубликовано на сайте нормативно-правовых актов, передаёт "РИА Новости".
Как пояснили чиновники, речь идёт о последнем месяце действия программы. Льготная ипотека рассчитана на срок с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Поэтому те семьи, где детки родились в самом конце действия льготы, т.е. в декабре 2022 года, не смогут получить долгожданный кредит, так как не успеют его оформить.
Помимо особенностей последнего месяца программы, чиновники скорректировали субсидию на третьего ребёнка, рождённого после получения программы в связи с рождением второго. Так, если в семье родился ещё один малыш, то родители смогут продлить ипотеку на дополнительные пять лет.
Согласно принятому прошлой осенью указу, семьи, где родился второй или третий ребёнок с 2018 по 2022 год, могут получить ипотеку на 6 процентов годовых. При этом субсидирование будет длится три года для второго ребёнка и пять лет для третьего, затем процентная ставка вырастет.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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