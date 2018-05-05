Он видел, как мама покупала пиво вместо еды для своих голодных детей. То, что он узнал позже, шокировало его!

Я живу в районе с довольно низкой ценой аренды, поэтому он полон студентов и людей с небольшими доходами. Однажды, в магазине на углу, я увидел, как семья передо мной покупает ящик пива, 12 бутылок «Кока-Колы» , несколько пачек сигарет, куриные наггетсы, макароны с сыром и немного молока. Их кредитная карта отказала в платеже, поэтому они убрали молоко. Снова получил отказ, убрали курицу. Опять отказали, убрали макароны с сыром…

Наконец, получив одобрение платежа, они собрались домой с пивом, Колой и сигаретами. Двое их детишек лет 4 и 6, спросиличто они будут кушать на ужин, если ничего не купили из еды. Ответ мамы был: «Вы можете пить кока-колу, в ней есть калории.» Младший ребенок начал плакать за куринными наггетсами. Мама схватила его за руку и сказала, что не будет ужина..

Я купил их куриные наггетсы и побежал за ними, чтобы отдать коробку с едой. Мамаша начала кричать на меня: «Мы что выглядим теми, кто нуждается в благотворительности? Я могу вырастить своих собственных детей! Вы не знаете, каково это быть мамой» и еще кучу всяких гадостей.

Я тогда подумал: «Просто возьми чертову курицу, раз твои дети голодны.» Женщина выбила коробку из моих рук, схватила детей и убежала.

Последовав за ними, я обнаружил, что они жили в одной из квартир в соседнем квартале. В тот же день, позвонив в службу защиты детей, мы вместе с полицией и пожарным отделом приехали по адресу их проживания и обнаружили, что их дом был полон наркотиков и другого мусора. Дети весь день проводили в жуткой грязи. Мне кажется, я правильно поступил, вмешавшись?